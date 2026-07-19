Resultados Sinuano DÍA de HOY, domingo 19 de julio EN VIVO: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche de hoy, domingo 19 de julio de 2026, presentará múltiples oportunidades para obtener atractivos premios. La dinámica consiste en acertar las bolillas que serán sorteadas. ¿La suerte estará de tu lado en esta ocasión? En esta nota de Líbero, podrás consultar los resultados EN VIVO y los números ganadores del más reciente sorteo colombiano.

Último sorteo de Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 19 de julio de 2026, EN VIVO: resultados y números ganadores 09:21 Bienvenidos Hoy se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Puedes consultar los números ganadores, conocer la hora del evento y verificar tu boleto para este domingo 19 de julio de 2026. ¡Te deseamos mucha suerte!

Plan de premios del Sorteo Sinuano

Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.

¿Cómo se determinan los premios del Sorteo Sinuano?

Los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan en función de la cantidad de números del boleto que coincidan con las bolillas ganadoras. A mayor número de aciertos, mayor será el monto del premio. Este mecanismo de distribución tiene como objetivo fomentar la participación, recompensando a aquellos que logran acertar más números durante el sorteo.

¿A qué hora se juega el Sorteo Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche ofrece dos sorteos diarios de lunes a viernes. La edición diurna se efectúa a las 2.30 p. m., mientras que el sorteo nocturno se realiza a las 10.30 p. m.

Los domingos y días festivos, el horario del sorteo de la noche se adelanta a las 8.30 p. m. Los participantes tienen la oportunidad de consultar los resultados oficiales tras cada sorteo para confirmar la validez de sus boletos.