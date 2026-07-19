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Resultados Sinuano DÍA de HOY, domingo 19 de julio EN VIVO: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche regresa este domingo 19 de julio, con sorteos llenos de emoción, donde se premiará a los afortunados ganadores. Sigue AQUÍ los resultados.

Melanni Miranda
Sigue EN VIVO los últimos resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 19 de julio 2026.
Sigue EN VIVO los últimos resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 19 de julio 2026. | Composición Líbero
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El Sinuano Día y Noche de hoy, domingo 19 de julio de 2026, presentará múltiples oportunidades para obtener atractivos premios. La dinámica consiste en acertar las bolillas que serán sorteadas. ¿La suerte estará de tu lado en esta ocasión? En esta nota de Líbero, podrás consultar los resultados EN VIVO y los números ganadores del más reciente sorteo colombiano.

Revisa los resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 18 de julio.

PUEDES VER: RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 18 de julio: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor

Último sorteo de Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 19 de julio de 2026, EN VIVO: resultados y números ganadores

09:21
19/7/2026

Bienvenidos

Hoy se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Puedes consultar los números ganadores, conocer la hora del evento y verificar tu boleto para este domingo 19 de julio de 2026. ¡Te deseamos mucha suerte!

Plan de premios del Sorteo Sinuano

  • Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
  • Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
  • Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
  • Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.

¿Cómo se determinan los premios del Sorteo Sinuano?

Los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan en función de la cantidad de números del boleto que coincidan con las bolillas ganadoras. A mayor número de aciertos, mayor será el monto del premio. Este mecanismo de distribución tiene como objetivo fomentar la participación, recompensando a aquellos que logran acertar más números durante el sorteo.

¿A qué hora se juega el Sorteo Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche ofrece dos sorteos diarios de lunes a viernes. La edición diurna se efectúa a las 2.30 p. m., mientras que el sorteo nocturno se realiza a las 10.30 p. m.

Los domingos y días festivos, el horario del sorteo de la noche se adelanta a las 8.30 p. m. Los participantes tienen la oportunidad de consultar los resultados oficiales tras cada sorteo para confirmar la validez de sus boletos.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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