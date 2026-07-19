La Tinka HOY, domingo 19 de julio: mira los resultados, números ganadores y el Pozo Millonario

La expectativa crece entre miles de peruanos por una nueva edición de La Tinka, que HOY, domingo 19 de julio realizará su tradicional sorteo con un Pozo Millonario superior a los S/20 millones, luego de que en la jornada anterior no se registrara un ganador con los seis aciertos. El evento se llevará a cabo desde las 10:50 p. m. y podrá seguirse en vivo por América Televisión y plataformas oficiales.

¿De cuánto es el Pozo Millonario?

Para esta edición, el Pozo Millonario asciende a S/20'000,818, cifra alcanzada tras varios sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor. La Tinka continúa siendo una de las loterías más populares del país y ofrece, además del pozo principal, premios adicionales mediante las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que incrementan las oportunidades de ganar.

Plan de premios del sorteo La Tinka, según la cantidad de aciertos.

¿Cómo jugar La Tinka?

Participar es muy sencillo. Solo debes adquirir un boleto en un punto de venta autorizado o mediante la plataforma oficial de La Tinka y seleccionar seis números de la cartilla. También existe la opción de realizar jugadas múltiples para aumentar las combinaciones. Una vez emitido el ticket, solo queda esperar el sorteo y verificar si los números elegidos coinciden con la combinación ganadora.

¿Dónde ver el sorteo EN VIVO?

El sorteo de La Tinka se transmite todos los miércoles y domingos a las 10:50 p. m. por América Televisión. Asimismo, los usuarios pueden seguir la emisión en directo a través de los canales oficiales de la lotería en YouTube, Facebook y su sitio web, donde también se publican los resultados oficiales minutos después de concluir la extracción de las bolillas.

Resultados y números ganadores de La Tinka HOY, domingo 19 de julio

En esta nota podrás consultar, apenas finalice el sorteo, los números ganadores, el resultado del Sí o Sí, la Boliyapa y conocer si el Pozo Millonario encontró un nuevo dueño. Si no hubo un ganador con los seis números, el premio volverá a acumularse para el próximo sorteo, incrementando aún más el monto disponible.