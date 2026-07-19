Horóscopo de HOY, lunes 20 de julio, de Josie Diez Canseco: qué dicen los signos zodiacales sobre amor, trabajo y negocios

Lee el horóscopo de hoy, lunes 20 de julio, y descubre las predicciones para los 12 signos del zodiaco en los ámbitos del amor, el trabajo, el dinero y la salud. Conoce qué les deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis durante esta jornada, junto con el número de la suerte que podría acompañarte en tus decisiones. Explora las novedades astrales y las recomendaciones para cada signo en esta lectura diaria.

Horóscopo de hoy, 20 de julio, gratis: ¿qué dicen los signos zodiacales y cuáles son los números de la suerte?

ARIES: 20 MAR. - 19 ABR.: Demostrarás abiertamente lo que sientes y lograrás llamar la atención de la persona que te interesa. Estás a punto de tomar decisiones importantes a nivel económico; busca alternativas o, sin querer, podrías meterte en una deuda que no podrás cumplir.

Número de suerte: 16.

TAURO: 20 ABR. - 20 MAY.: Un sentimiento de satisfacción te invade; el amor que recibes te parecerá increíble. Tendrás un día tranquilo en el centro laboral, terminarás sin mayor problema con tus tareas y, por ahora, seguirás en el mismo puesto de antes.

Número de suerte: 18.

GÉMINIS: 21 MAY. - 21 JUN.: Estás muy susceptible, pero la paciencia de esa persona evitará que los problemas trasciendan. Sientes que estás por concretar un nuevo proyecto; trata de seguir adelante, no escuches comentarios o, sin querer, te dejarás llevar por gente que envidia tu progreso.

Número de suerte: 20.

CÁNCER: 22 JUN. - 21 JUL.: Recibes una invitación de alguien que se interesa en ti; aléjate, podría ser alguien malintencionado. Estás en un buen momento a nivel laboral; tus logros serán reconocidos como esperas y recibirás el incentivo económico que estabas esperando.

Número de suerte: 3.

LEO: 22 JUL. - 22 AGO.: Tendrás problemas con esa persona por sus actitudes; habla claro, solo así lograrás los cambios que buscas. Un viaje te llevará a concretar proyectos fuera del país; sin darte cuenta, estarás iniciando un negocio que te dará grandes ventajas y crecimiento profesional.

Número de suerte: 5.

VIRGO: 23 AGO. - 22 SET.: Tus celos han provocado el alejamiento de la persona amada; tus disculpas le harán saber que aún te interesa. Laboralmente tendrás muchas complicaciones; procura mantener la calma, todo se solucionará, aunque deberás postergar algunos de tus proyectos.

Número de suerte: 10.

LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Tu estado emocional se reflejará en tu ánimo; no te aísles, acepta la ayuda de gente que te quiere. Tu egocentrismo no te ayudará en lo laboral; trata de ser auténtico y te ganarás la simpatía de todos. Tu economía mejorará cada vez más.

Número de suerte: 2.

ESCORPIO: 23 OCT. - 22 NOV.: Te estás comprometiendo cada vez más; hoy recibirás una sorpresa maravillosa de esa persona. Será un día de desacuerdos que provocarán discusiones en tu trabajo; no pierdas la calma y lograrás poner orden y avanzar en los asuntos importantes.

Número de suerte: 1.

SAGITARIO: 23 NOV. - 22 DIC.: Esa persona sigue pensando en ti, pero tiene dudas de tu cariño; está en tus manos lograr su confianza. A pesar de que estarás muy ocupado con nuevas responsabilidades, hoy lograrás solucionar el problema que te preocupaba tanto y no te permitía encontrar tranquilidad.

Número de suerte: 9.

CAPRICORNIO: 23 DIC. - 21 ENE.: La comunicación estará bloqueada y será un día de malos entendidos; trata de no perder el control. Si desconoces un tema, es mejor mantenerte en reserva; tus compañeros te ayudarán cada vez que lo necesites. Confía en tu liderazgo.

Número de suerte: 7.

ACUARIO: 22 ENE. - 17 FEB.: Derrocharás sensualidad que, junto a tu actitud segura y confiada, te harán irresistible; hoy consigues el amor. Elimina el temor de tu mente porque te impedirá dar un paso adelante en lo laboral. Pon más de tu parte y capacítate en lo que desconoces.

Número de suerte: 16.

PISCIS: 18 FEB. - 19 MAR.: Los ánimos se calmarán y podrás hablar con esa persona; tus explicaciones serán escuchadas y comprendidas. La debilidad de un compañero de trabajo será tu fortaleza; hoy demuestras toda tu capacidad intelectual y alguien verá tu potencial.