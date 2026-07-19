Epicentro del temblor de HOY, domingo 19 de julio, EN VIVO: hora y magnitud del último sismo en Perú, según IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta en tiempo real la actividad sísmica del país, revelando la magnitud, epicentro y ubicación del último sismo.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP), de manera constante, comparte su informe oficial sobre la actividad sísmica en el país, donde se detalla el seguimiento de los últimos movimientos telúricos de hoy, domingo 19 de julio de 2026. A continuación, conoce la magnitud, el epicentro y la ubicación del temblor más reciente. ¿Qué debes considerar ante la eventualidad de sismos futuros?
PUEDES VER: Temblor en Perú del sábado 18 de julio de 2026: dónde fue el epicentro y cuál fue su magnitud, según el IGP
¿Por qué se producen los sismos en Perú?
El Perú se destaca como uno de los países más propensos a sismos en la región, gracias a su localización en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Según expertos del Instituto Geofísico del Perú, los temblores son consecuencia de la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.
Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, señaló que la actividad sísmica en el país se debe al proceso de convergencia entre estas placas, que se mueven de manera continua, acumulando energía que puede liberarse en forma de sismos. Por lo tanto, fenómenos como el temblor registrado recientemente en Lima y otras áreas son parte de la dinámica natural de la Tierra.
¿Cuál fue el último sismo de considerable magnitud que se reportó en Perú?
El sábado 18 de julio de 2026, se registró un temblor de 5.1 en Junín. IGP compartió los siguientes datos:
- Fecha y Hora Local: 18/07/2026 21:24:34
- Magnitud: 5.1
- Profundidad: 24km
- Latitud: -12.12
- Longitud: -75.28
- Intensidad: IV-V Chupaca
- Referencia: 7 km al S de Chupaca, Chupaca - Junín
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Temblor en Perú HOY, sábado 18 de julio de 2026, EN VIVO: IGP reporta último SISMO en ICA, ¿cuál fue la magnitud?
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