Temblor HOY, viernes 17 de julio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo reportado por el IGP

El temblor de hoy, viernes 17 de julio de 2026, mantiene atentos a los ciudadanos que buscan conocer los detalles del movimiento telúrico registrado en el país. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), difundió los datos oficiales del último sismo en Perú, como la magnitud, ubicación del epicentro y profundidad del evento.

IGP: Temblor hoy, viernes 17 de julio de 2026, en Lima, Perú 09:55 Temblor en Huancavelica de HOY, viernes 17 de julio Fecha y Hora Local: 17/07/2026 04:16:31

Magnitud: 4.0

Profundidad: 95km

Latitud: -13.09

Longitud: -75.14

Referencia: 29 km al NE de Castrovirreyna, Castrovirreyna - Huancavelica 09:54 Temblor en Ica HOY, viernes 17 de julio Fecha y Hora Local: 17/07/2026 00:36:25

Magnitud: 3.6

Profundidad: 42km

Latitud: -14.36

Longitud: -75.68

Intensidad: II-III Ica

Referencia: 33 km al S de Ica, Ica - Ica

¿Dónde fue el epicentro del temblor del día de hoy en Lima, Perú?

El Centro Sismológico Nacional del IGP determina el epicentro del temblor de hoy mediante el análisis de los datos recopilados por la Red Sísmica Nacional, cuyos equipos especializados registran la velocidad, aceleración y desplazamiento de las ondas sísmicas. Esta información permite establecer con precisión la magnitud, ubicación del epicentro y las principales características del movimiento telúrico.

El IGP Perú publica constantemente reportes oficiales sobre los eventos registrados en sus plataformas institucionales, brindando información actualizada a la población sobre los temblores ocurridos hoy y otros movimientos sísmicos registrados en el país.

¿Por qué se producen los sismos en nuestro país?

El Perú es una de las zonas con mayor actividad sísmica debido al proceso de convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Según explicó Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, este fenómeno se produce por el contacto constante entre ambas placas tectónicas, lo que genera una acumulación de energía que puede liberarse posteriormente en forma de sismos.

Ante cualquier reporte de sismo del IGP en Perú, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras dentro del hogar o centro de trabajo y contar con una mochila de emergencia para reducir riesgos durante un evento sísmico.

¿Cuál es la diferencia entre un temblor y un terremoto?

Aunque suelen utilizarse como términos diferentes, desde el punto de vista científico ambos hacen referencia al mismo fenómeno: un sismo. Hernando Tavera explicó que la diferencia en el uso de estas palabras depende principalmente de las costumbres y del lenguaje empleado en cada país.

En países como Estados Unidos se utiliza el término "earthquake", mientras que en otras regiones se emplean palabras como "temblor" o "terremoto". Sin embargo, desde el punto de vista científico, todos estos movimientos de la superficie terrestre reciben el nombre de sismos.