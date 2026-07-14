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Inauguran Caminito Íntimo en La Victoria: nuevo espacio ofrece recorrido turístico, gastronomía y deporte

El Caminito Íntimo es un nuevo circuito urbano que integra turismo, gastronomía, deporte y cultura con el objetivo de mejorar la imagen de La Victoria.

Angie De La Cruz
El nuevo Caminito Íntimo en homenaje a Alianza Lima se inaugura este 14 de julio.
El nuevo Caminito Íntimo en homenaje a Alianza Lima se inaugura este 14 de julio. | Composición: Líbero/Municipalidad de La Victoria
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Este martes 14 de julio, la Municipalidad de La Victoria inaugura el Caminito Íntimo, un nuevo bulevar diseñado para impulsar el turismo, promover la actividad comercial y brindar una alternativa de recreación en el distrito. Esta iniciativa busca revalorar una de las zonas más emblemáticas de La Victoria mediante un circuito en honor al club Alianza Lima, que combina cultura, gastronomía y deporte.

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Este nuevo recorrido turístico reúne diversos atractivos para el público, entre ellos murales de emblemáticos personajes del distrito así como destacadas figuras del ‘Equipo del Pueblo’, espacios para actividades recreativas y una variada oferta gastronómica, como anticuchos, picarones y mazamorra morada.

Caminito Íntimo

La inauguración de Caminito Íntimo se realiza el martes 14 de julio en La Victoria.

Asimismo, el Caminito Íntimo se convierte en un punto de encuentro para los amantes del deporte, especialmente de los hinchas Alianza Lima, quienes pueden transitar por el bulevar que conduce al Estadio Alejandro Villanueva, en medio de una verdadera fiesta con música, comida y espacios en homenaje al elenco blanquiazul.

Por su parte, la Municipalidad de La Victoria destacó que este proyecto mejora la imagen del popular distrito, fortalece el desarrollo económico local y genera nuevas oportunidades para los emprendedores y comerciantes de la zona, quienes esperan que el flujo de visitantes contribuya positivamente en los diversos ámbitos.

Alianza Lima

Hinchas de Alianza Lima disfrutan de este nuevo espacio en honor al club íntimo.

Es así que los negocios vinculados a la gastronomía, el comercio y los servicios serán algunos de los principales beneficiados con la puesta en marcha de este bulevar, que busca posicionarse como un nuevo atractivo para quienes desean conocer una faceta diferente de La Victoria y disfrutar de una experiencia que combina entretenimiento, cultura y buena comida.

Por su parte, los usuarios en redes sociales no dudaron en comentar. “Muy buena obra para el equipo más grande del Perú”, “Listos en primera fila para esperar la inauguración del Caminito Íntimo en La Victoria”, “Esperemos que se refuerce la seguridad en la zona”, “La Victoria mejora”, indicaron.

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Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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