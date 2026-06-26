Se recupera importante vía de Lima tras 10 años de abandono: mejoran calidad de vida de miles de vecinos

Este último jueves 25 de junio, la Municipalidad de Lima entregó importantes obras en un tramo de la avenida Aviación, entre la Vía Expresa Miguel Grau y la avenida México, en el distrito de La Victoria. Después de permanecer cerca de una década en estado de deterioro, se logró recuperar el espacio con la finalidad de fortalecer el orden urbano, optimizar la transitabilidad vehicular y peatonal, además de beneficiar a miles de ciudadanos que diariamente se desplazan hacia el emporio comercial de Gamarra.

Gracias a los trabajos realizados se recuperaron 1.7 kilómetros de vía y más de 30 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica. Las labores, ejecutadas por EMAPE con una inversión superior a los S/ 4.2 millones, favorecen de manera directa a aproximadamente 190 mil vecinos, comerciantes y visitantes que utilizan este corredor metropolitano todos los días.

Como parte de la rehabilitación integral en la av. Aviación, se retiró el pavimento deteriorado para colocar una nueva carpeta asfáltica en caliente, además de renovar la señalización horizontal, demarcar cruces peatonales y líneas de pare, reparar sardineles, sellar fisuras e instalar rejas metálicas y mobiliario urbano. Asimismo, se implementaron áreas verdes, jardineras y se repusieron árboles para mejorar el entorno urbano.

La recuperación de esta importante avenida se ejecutó a través de la Municipalidad de Lima desde el pasado marzo, cuando se liberaron ocho cuadras que permanecían ocupadas por el comercio informal. Tras esa intervención, la comuna inició labores permanentes de limpieza, mantenimiento y recuperación del espacio público para garantizar que la vía permanezca ordenada y segura.

La avenida Aviación luce ordenada y se optimiza el acceso al emporio de Gamarra.

Durante la inauguración de las obras, el alcalde de Lima destacó que este proyecto forma parte de una estrategia para recuperar espacios públicos y devolverlos a la ciudadanía. Según indicó, la renovación de la avenida no solo mejora la seguridad vial y reduce los tiempos de viaje, sino que también impulsa la actividad económica en Gamarra al ofrecer mejores condiciones para comerciantes, clientes y transportistas.

Por su parte, los usuarios en redes sociales no dudaron en comentar. “Muy bien. Este tipo de acciones se apoyan”, “Excelente trabajo”, “Excelente. Agrego que mejor sería combinar los lindos árboles para buena salud”, “Que sea permanente por favor. Aprendamos a vivir en orden”, indicaron.