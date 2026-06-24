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Municipalidad de Lima anuncia medida tras balacera en Jirón de la Unión: beneficiará a todos los distritos
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reveló las acciones que serán parte de un plan integral de seguridad tras la balacera registrada en el Jirón de la Unión.
La Municipalidad de Lima anunció nuevas medidas para mejorar la seguridad ciudadana luego de la balacera registrada en el Jirón de la Unión, hecho que generó preocupación entre los vecinos. La institución capitalina informó que las acciones implementadas no solo reforzarán la vigilancia en la zona afectada, sino que beneficiarán progresivamente a todos los distritos de la capital.
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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, brindó estas declaraciones durante la entrega de hornos industriales a comedores populares y ollas comunes de Lima Norte, donde reafirmó el compromiso con la seguridad y sostuvo que la lucha contra la delincuencia será una prioridad.
El alcalde Renzo Reggiardo comentó sobre las nuevas medidas ante la inseguridad.
Por otro lado, destacó el uso del sistema de videovigilancia municipal, que actualmente cuenta con alrededor de mil cámaras instaladas en distintos puntos de la capital, especialmente en el Centro Histórico de Lima. Precisó que estas herramientas permitieron registrar el robo ocurrido en la iglesia La Merced, ubicada en el Jirón de la Unión, cuyas imágenes ya vienen siendo utilizadas como parte de las investigaciones.
Municipalidad de Lima y las acciones para reforzar la seguridad en la capital
El burgomaestre anunció la próxima implementación de una central de videovigilancia C5 en la zona de Las Malvinas, la cual permitirá integrar cámaras de todos los distritos de Lima. Según explicó, este moderno sistema estará operativo en un plazo de dos a tres meses y fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias en toda la ciudad.
Asimismo, Renzo Reggiardo adelantó la presentación de la primera promoción de la Guardia Metropolitana, que reforzará el orden y la seguridad en las calles de la capital. Reiteró que se continuará impulsando acciones positivas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables de Lima.
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