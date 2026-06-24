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Corte de agua por más de 10 horas este 25 y 26 de junio: revisa los distritos en Lima y horarios
La restricción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y la medida afectará a varios distritos durante más de 10 horas entre el 25 y 26 de junio.
Miles de vecinos de Lima deberán tomar precauciones ante el corte programado del servicio de agua potable que se realizará este 25 y 26 de junio. La suspensión, anunciada para permitir trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución, afectará durante más de 10 horas a diversos sectores de la capital. Conoce qué distritos estarán involucrados, los horarios establecidos y las recomendaciones para almacenar agua de manera segura mientras dure la interrupción del servicio.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima anuncia medida tras balacera en Jirón de la Unión: beneficiará a todos los distritos
Corte de agua en Pueblo Libre
- Motivo: Cambio de válvula anular
- Localidades / Áreas afectadas: Av. Mariano Cornejo, Av. Tingo María, Jr. Centenario, Jr. Napo, Jr. García Robledo, Jr. Orbegoso, Jr. Aguarico, Jr. Loreto, Jr. Pedro Ruiz Gallo, Av. Brasil, Jr. Nicolás Alcázar, Jr. Carlos de Los Héroes, Av. Manuel Cipriano Dulanto, Ca. San Martín, Calle Rosa Toledo, Av. Sucre, Av. Gral. José María Egusquiza, Jr. José Mariano Arce.
- Sectores: Sectores 29, 16
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 25 de junio | 1:00 p. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 26 de junio | 1:00 a. m.
Corte de agua en Breña
- Motivo: Cambio de válvula
- Localidades / Áreas afectadas: Sector 29 altura de la Av. Juan Pablo Fernandini con Av. Colombia. Cuadrante: Av. Mariano, Cornejo, Av. Tingo María, Jr. Centenario, Jr. Napo, Jr. García Robledo, Jr. Orbegoso, Jr. Aguarico, Jr. Loreto, Jr. Pedro Ruiz Gallo, Av. Brasil, Jr. Nicolás Alcázar, Jr. Carlos de Los Héroes, Av. Manuel Cipriano Dulanto, Ca. San Martín, Calle Rosa Toledo, Av. José Antonio de Sucre, Av. Gral. José María Egusquiza y Jr. José Mariano Arce. *A partir de las 07:00 p.m. del 25-06-2026 șe abastecerá con camiones cisternas a los establecimientos de salud en el sector 29.
- Sectores: Sectores 29 y 16
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 25 de junio | 1:00 p. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 26 de junio | 1:00 a. m.
Corte de agua en Surquillo
- Motivo: Ejecución de empalme
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Limatambo, Cooperativa Victoria, Conjunto Residencial Dammert Muelle. Cuadrante: Av. Paseo de la República, Av. Andrés Aramburú, Av. República de Panamá, Av. Domingo Orué
- Sectores: Sector 38
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 25 de junio | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 25 de junio | 11:00 p. m.
Corte de agua en El Agustino
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Hatary Llaqta, P.J. La Menacho I y II etapa, Coop. Tayacaja, Coop. Villa del Mar, Asoc. Vicentelo Alto, Urb. Las Palmeras, Coop. Huancayo 2da etapa, A.H. La Menacho 2da etapa, Coop. Los Huancas, Asoc. Residencial Huancayo, Urb. Primavera, A.H. IV Programa Municipal, Coop. Huancayo 1ra etapa, Coop. San José, Asoc. Gasco Hurtado, Asoc. Viv. Primavera, A.H. María Herrera Acosta, Coop. Las Pirámides.
- Sectores: Sector 78
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 25 de junio | 11:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 25 de junio | 11:00 p. m.
Vecinos de diversos distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable por varias horas.
Corte de agua en Villa El Salvador
- Motivo: Ejecución de empalme provisional de derivación hacia el sector 324
- Localidades / Áreas afectadas: Agrupación Pachacamac Parcela 3 sector Barrio 2, Agrupación Pachacamac 3ra etapa Sector 3, Cercado, Urb. Pachacamac Barrio 1 Sector. Cuadrante: Av. Pachacutec, Av. 200 Millas, Av. Revolución, Av. Central, Av. José C. Mariátegui
- Sectores: Sector 324
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 25 de junio | 8:30 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 25 de junio | 6:00 p. m.
Corte de agua en Villa María del Triunfo
- Motivo: Ejecución de empalme en la línea de conducción
- Localidades / Áreas afectadas: Habilitaciones del Sector 308 (Sub Sectores 308-07, 308-08, 308-09, 308-10, 308-11 y 308-12). Cuadrante: Av. Paraíso, Av. José Olaya, Calle Ollantay, Calle Andrés A. Cáceres.
- Sectores: Sector 308
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 25 de junio | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 25 de junio | 6:00 p. m.
Corte de agua en Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Huaycán zona C UCV 47 y 47B Ampliación UCV 46-49-51-52-53-56-57-58, Asoc. Parque Industrial N" 1
- Sectores: Sector 182
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 25 de junio | 7:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 25 de junio | 7:00 p. m.
Corte de agua en Miraflores
- Motivo: Empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Miraflores Cuadrante: Av. Ricardo Palma, Av. Paseo de la República, Av. 28 de Julio, Av. José Larco
- Sectores: Sector 56
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 26 de junio | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 26 de junio | 11:00 p. m.
Corte de agua en Puente Piedra
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. La Alborada, A.H. Los Andes del Perú, A.H. Antonio Raymondi, A.H. Miriam Schenone, A.H. Juan Valer, APV Las Delicias, Asoc. Los Alisos, Asoc. Micaela Bastidas, Asoc. El Caliche, Asoc. César Vallejo, C.P.R. Los Angeles, C.P.R. El Caliche, C.P.R. Las Higueras, Coop. Víctor A. Belaunde, P.J. Los Gramadales, A.H. La Alborada Ty II etapa, A.H. Santa Rosa, A.H. Santísima Cruz de Motupe, A.H. Tiwinza, Agrup. Pobladores Señor de los Milagros, APV San Agustín, APV Vicentelo, Asoc. Agraviados, Asoc. Viv. Vicentelo, Asoc. Pobl. Micaela Bastidas de Zapallal, Asoc. Pobl. La Unión Zapallal, Asoc. Posesionarios César Vallejo, Asoc. Posesionarios Manuel Zelaya, Asoc. Prop. Av. Tarapacá, Asoc. Prop. Las Gardenias, Asoc. Prop. 1ro de Mayo Parcela 1, Asoc. Prop. Dios Proveerá, Asoc. Prop. El Paraíso, Asoc. Prop. Santa Clara, Asoc. Viv. San Miguel, Asoc. Viv. Señor de los Milagros sector El Caliche, Asoc. Viv. El Remanso de Zapallal, Asoc. Viv. Juan Valer Sandoval, Asoc. Viv. Los Alisos, Asoc. Semi Rústica Dalmacia, Urb. Zapallal, P.V. Resid. Las Delicias.
- Sectores: Sector 369
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 26 de junio | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 26 de junio | 8:00 p. m.
Corte de agua en Puente Piedra
- Motivo: Cambio de macromedidores y niple
- Localidades / Áreas afectadas: Cercado Cuadrante: Margen derecha del Río Chillón, límite distrital con Ventanilla y límite distrital con Ancón.
- Sectores: Sectores del 362 al 367, 380 y del 384 al 393
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 25 de junio | 1:00 p. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 26 de junio | 7:00 a. m.
Corte de agua en Carabayllo
- Motivo: Cambio de macromedidores y niple
- Localidades / Áreas afectadas: C.P.R. Santa Rosa Cuadrante: Margen derecha del Río Chillón, límite distrital con Ventanilla y límite distrital con Ancón.
- Sectores: Sectores 371,372,373,374,375,376,378,379,380,381,382,383
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 25 de junio | 1:00 p. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 26 de junio | 7:00 a. m.
Corte de agua en Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. La Estrella, A.H. Javier Heraud l y ll etapa, A.H. Los Progresistas de Ate zona Ay C A.H. San Pedro de Ate
- Sectores:
- Sector 176
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 26 de junio | 10:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 26 de junio | 10:00 p. m.
Corte de agua en San Luis
- Motivo: Empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. El Pino, Av. Las Torres - Av. Mariscal Nieto Av. Mariscal Nieto - Eloy Ureta, Av. Mariscal Nieto - Av. Circunvalación
- Sectores: Sector 4
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 26 de junio | 9:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 26 de junio | 8:00 p. m.
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
- Motivo: Empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Las Flores de Lima Afecta al sector 406
- Sectores: Sector 406
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 26 de junio | 9:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 26 de junio | 9:00 p. m.
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