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Sedapal anuncia corte de agua este 23 de junio: distritos no tendrán servicio por hasta 10 horas
Sedapal anunció cortes programados de agua este 23 de junio debido al mantenimiento de reservorios, por lo que se recomienda almacenar agua con anticipación.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes 23 de junio se ejecutarán cortes programados del servicio de agua potable en zonas específicas de los distritos de Ate, San Isidro, Miraflores y Puente Piedra. La medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, acciones que buscan garantizar la calidad del agua y optimizar el funcionamiento de la red de distribución.
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Corte de agua en Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: APV. El Paraíso de la Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Los Alpes de Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola, Asoc. C. P. 1ro de Enero sector Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. C. P. Sector Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. de Prop. Nueva Primavera Santa Clara, Asoc. J. V. Villa Hermosa Roncadora Grande - Esq. Piérola, Asoc. Residencial Sol y Campo - Esq. Piérola, Asoc. La Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Santa Rosa de la Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Las Violetas de Santa Clara - Esq. Piérola, Coop. Vivienda Las Lomas de Palao – Esq. Piérola.
- Sectores: Sector 177
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: martes 23 de junio | 1.00 p. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: martes 23 de junio | 11.50 p. m.
Corte de agua en San Isidro
- Motivo: Ejecución de empalme
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Los Rosales Cuadrante: Pasaje Jorge Arróspide Loyola
- Sectores: Sector 28
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: martes 23 de junio | 12.00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: martes 23 de junio | 11.00 p. m.
Corte de agua en Miraflores
- Motivo: Ejecución de empalme
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Miraflores, Urb. San Juan Cuadrante: Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República, Av. Ricardo Palma, Av. Arequipa
- Sectores: Sector 55
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: martes 23 de junio | 12.00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: martes 23 de junio | 11.00 p. m.
Vecinos deberán juntar baldes de agua ante corte de agua programado.
Corte de agua en Puente Piedra
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A. H. Las Brisas del Norte, A. H. Buenos Aires, A. H. La Florida, A. H. Los Girasoles, A. H. Hijos de Lamud II etapa, A. H. Hijos de Luya II, A. H. Keiko Sofía, A. H. La Libertad, A. H. Lomas de Zapallal, A. H. Lomas de Zapallal sector B, A. H. Nuevo Progreso, A. H. Proyecto Integral Zapallal A sector Lomas de Zapallal, A. H. Proyecto Integral Zapallal Alto, A. H. Señor de los Milagros, A. H. 23 de Setiembre, A. H. Los Zorzales, Asoc. El Mirador de las Lomas de Zapallal, Asoc. Viv. 15 de Setiembre de Copacabana, Asoc. El Dorado, P. V. Buen Progreso.
- Sectores: Sector 392
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: martes 23 de junio | 12.00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: martes 23 de junio | 8.00 p. m.
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