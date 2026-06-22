Sedapal anuncia corte de agua este 23 de junio: distritos no tendrán servicio por hasta 10 horas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes 23 de junio se ejecutarán cortes programados del servicio de agua potable en zonas específicas de los distritos de Ate, San Isidro, Miraflores y Puente Piedra. La medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, acciones que buscan garantizar la calidad del agua y optimizar el funcionamiento de la red de distribución.

Corte de agua en Ate

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: APV. El Paraíso de la Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Los Alpes de Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola, Asoc. C. P. 1ro de Enero sector Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. C. P. Sector Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. de Prop. Nueva Primavera Santa Clara, Asoc. J. V. Villa Hermosa Roncadora Grande - Esq. Piérola, Asoc. Residencial Sol y Campo - Esq. Piérola, Asoc. La Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Santa Rosa de la Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Las Violetas de Santa Clara - Esq. Piérola, Coop. Vivienda Las Lomas de Palao – Esq. Piérola.

Sectores: Sector 177

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: martes 23 de junio | 1.00 p. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: martes 23 de junio | 11.50 p. m.

Corte de agua en San Isidro

Motivo: Ejecución de empalme

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Los Rosales Cuadrante: Pasaje Jorge Arróspide Loyola

Pasaje Jorge Arróspide Loyola Sectores: Sector 28

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: martes 23 de junio | 12.00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: martes 23 de junio | 11.00 p. m.

Corte de agua en Miraflores

Motivo: Ejecución de empalme

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Miraflores, Urb. San Juan Cuadrante: Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República, Av. Ricardo Palma, Av. Arequipa

Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República, Av. Ricardo Palma, Av. Arequipa Sectores: Sector 55

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: martes 23 de junio | 12.00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: martes 23 de junio | 11.00 p. m.

Vecinos deberán juntar baldes de agua ante corte de agua programado.

Corte de agua en Puente Piedra