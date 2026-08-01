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Resultados CEPRE UNI 2026-II: revisa si aprobaste la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura

Los estudiantes de la CEPRE UNI rendirán la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura. AQUÍ podrás revisar los resultados y puntaje obtenido. ¡Éxitos!

Angie De La Cruz
Revisa los resultados y puntajes de la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura de la Modalidad Directa CEPRE UNI 2026-II.
Revisa los resultados y puntajes de la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura de la Modalidad Directa CEPRE UNI 2026-II. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Este sábado 1 de agosto, los postulantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) rendirán la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura en la Modalidad Ingreso Directo CEPRE-UNI 2026-2. Por ello, en esta nota te brindamos todos los detalles sobre esta evaluación y te compartimos el enlace para que consultes los resultados oficiales.

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Resultados de la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura de CEPRE UNI 2026-II

Los resultados de la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura de CEPRE-UNI 2026-II se publicarán de manera virtual a través del portal oficial de resultados de la Dirección de Admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

En esta plataforma, los postulantes podrán consultar su resultado de forma individual ingresando su código de estudiante o su nombre completo, además de acceder al listado general de resultados.

CEPRE UNI

Postulantes de la CEPRE UNI rendirán la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura.

Es importante destacar que la prueba corresponde a la modalidad Ingreso Directo CEPRE-UNI y forma parte del proceso de admisión 2026-II. Según el cronograma oficial, el examen se realiza el sábado 1 de agosto de 2026, previo al Examen Final de Ingreso Directo programado para el domingo 2 de agosto de 2026.

Por ello, los postulantes deben revisar los canales oficiales de Admisión UNI una vez concluida la evaluación, ya que allí se habilitará la consulta de puntajes y resultados de la Prueba de Aptitud Vocacional.

¿En qué consiste la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura de la UNI?

La Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura de la Modalidad Ingreso Directo CEPRE-UNI 2026 es una evaluación obligatoria para los postulantes que desean ingresar a la carrera de Arquitectura mediante esta modalidad. Su objetivo no es medir conocimientos de matemáticas o ciencias, sino determinar si el aspirante posee las aptitudes y habilidades necesarias para desenvolverse con éxito en la carrera. La evaluación suele considerar aspectos como:

  • Percepción y razonamiento espacial: capacidad para visualizar objetos en dos y tres dimensiones, interpretar formas, volúmenes y perspectivas.
  • Observación y análisis visual: identificación de proporciones, simetrías, patrones, detalles y relaciones entre figuras.
  • Creatividad y expresión gráfica: resolución de ejercicios mediante dibujos o representaciones gráficas que demuestren capacidad de comunicar ideas visualmente.
  • Composición y organización del espacio: evaluación del equilibrio, distribución de elementos y sentido estético.
  • Capacidad de interpretación: comprensión de consignas y representación de soluciones gráficas de manera clara y ordenada.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ofrece 30 carreras profesionales distribuidas en 11 facultades, con programas orientados principalmente a la ingeniería, las ciencias y la arquitectura. Su oferta académica es la siguiente:

  • Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes (FAUA): Arquitectura y Urbanismo.
  • Facultad de Ciencias: Física, Matemática, Química, Ingeniería Física y Ciencia de la Computación.
  • Facultad de Ingeniería Ambiental (FIA): Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria e Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial.
  • Facultad de Ingeniería Civil (FIC): Ingeniería Civil.
  • Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales (FIEECS): Ingeniería Económica e Ingeniería Estadística.
  • Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE): Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería de Ciberseguridad.
  • Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica (FIGMM): Ingeniería Geológica, Ingeniería de Minas e Ingeniería Metalúrgica.
  • Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas (FIIS): Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Software.
  • Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM): Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica-Eléctrica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Naval e Ingeniería Aeroespacial.
  • Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica (FIP): Ingeniería de Petróleo y Gas Natural e Ingeniería Petroquímica.
  • Facultad de Ingeniería Química y Textil (FIQT): Ingeniería Química e Ingeniería Textil.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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