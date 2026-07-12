Resultados examen de admisión Centro Pre UNAC 2026-I: revisa la lista de ingresantes y puntajes

La Universidad Nacional del Callao (UNAC) realizará su examen de admisión Otras Modalidades y Centro Pre UNAC 2026-I este domingo 12 de julio, por lo que miles de postulantes se acercarán al campus para rendir la prueba de conocimientos que los acercarán a su nueva etapa universitaria.

En este contexto, en esta nota le brindaremos la lista oficial de ingresantes, el cuadro de mérito y los puntajes obtenidos que la casa de estudios UNAC compartirá mediante sus plataformas oficiales, con la finalidad de conocer qué aspirantes alcanzaron una vacante en la carrera profesional de su elección.

LINK para ver resultados del examen de admisión Centro Pre UNAC 2026-I

Luego que los estudiantes hayan rendido su prueba de conocimiento, solo deben ingresar a la página web de la UNAC y revisar la lista de ingresantes:

Ver los resultados del examen de admisión otras modalidades y Centro Pre UNAC: dale clic aquí

Examen de admisión Centro Pre UNAC 2026-I: ¿A qué hora es el ingreso a las aulas?

Los postulantes que rendirán el Examen de Admisión Centro Pre UNAC 2026-I deberán tener en cuenta que el ingreso a las aulas estará habilitado únicamente entre las 7:00 a. m. y las 9:00 a. m.. La Universidad Nacional del Callao exhortó a los aspirantes a presentarse dentro de este horario para evitar retrasos o inconvenientes que puedan impedir su participación en la evaluación.

UNAC 2026-I: ¿En qué aula me corresponde rendir mi examen de admisión?

Con el objetivo de evitar contratiempos el día de la prueba, la casa de estudios exhortó a los aspirantes a verificar con anticipación el aula donde les corresponde rendir el examen, utilizando el enlace oficial habilitado por la Dirección de Admisión: ingresa aquí

Revisa en qué aula te corresponde rendir tu examen de admisión este 12 de julio.

Asimismo, la universidad precisó que los aspirantes solo deberán portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico o carné de extranjería (C4, según corresponda) y la ficha de inscripción impresa, documentos indispensables para acceder al examen. La UNAC recomendó llegar con anticipación al lugar asignado y seguir las indicaciones del personal encargado para asegurar un ingreso ordenado y sin contratiempos.

Objetos prohibidos para el examen Otras Modalidades y Centro Pre UNAC

La UNAC recordó a los postulantes que participarán en el Examen de Admisión por Otras Modalidades y Centro Pre UNAC que deberán cumplir estrictamente con las normas establecidas para el ingreso al campus. La evaluación se llevará a cabo este domingo 12 de julio, por lo que las autoridades exhortaron a los aspirantes a revisar con anticipación los objetos permitidos y prohibidos para evitar inconvenientes el día de la prueba.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Dirección de Admisión de la UNAC, no estará permitido ingresar con mochilas, bolsos o carteras, aparatos electrónicos como celulares o audífonos, relojes de cualquier tipo, calculadoras, libros, cuadernos, gorras, viseras o sombreros. La medida busca garantizar la transparencia del proceso de admisión y mantener las condiciones de igualdad para todos los postulantes.