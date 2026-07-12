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Examen de Admisión UNALM 2026-II: LINK para ver los resultados y saber si alcanzaste una vacante

La Universidad Nacional Agraria La Molina llevará a cabo su Examen de Admisión 2026-II este domingo 12 de julio, con miles de postulantes presentes en el campus.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del examen de Admisión UNALM 2026-II de este domingo 12 de julio.
Revisa los resultados del examen de Admisión UNALM 2026-II de este domingo 12 de julio. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) realizará su Examen de Admisión 2026-II este domingo 12 de julio, por lo que miles de postulantes llegaron a la sede universitaria para rendir su prueba de conocimiento. Posteriormente, se publicará los resultados oficiales y AQUÍ te compartimos el enlace oficial para saber si lograste obtener una vacante en alguna de las carreras profesionales que se ofreció.

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PUEDES VER: Cronograma de pagos julio 2026 del Banco de la Nación: fechas de sueldos y aguinaldo para el sector público

Ver los resultados del Examen de Admisión UNALM 2026-II

Los postulantes pueden consultar los resultados ingresando al portal oficial de Admisión de la UNALM, donde se encuentra publicada la lista completa de ingresantes y los puntajes obtenidos en el examen. Para realizar la consulta, solo deben acceder al enlace oficial habilitado por la universidad:

En la plataforma oficial, los postulantes podrán verificar si alcanzaron una vacante, conocer el puntaje obtenido y revisar el orden de mérito de acuerdo con la carrera a la que postularon.

Recomendaciones para el Examen de Admisión UNALM 2026-II

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) informó que este domingo 12 de julio, con motivo del Examen de Admisión 2026-II, se aplicará un plan de restricción de acceso en los alrededores del campus para garantizar el desarrollo ordenado de la evaluación. Desde las 4:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., no estará permitido el estacionamiento de vehículos ni la circulación de peatones en el tramo de la avenida La Molina comprendido entre la calle Las Hormigas y el óvalo de la avenida Flora Tristán.

UNALM

Mapa de acceso para el examen de Admisión UNALM 2026-II.

Asimismo, la universidad precisó que el único ingreso peatonal para los postulantes será por el Óvalo Campo Verde (intersección de las avenidas Flora Tristán y La Molina), acceso que será exclusivo para quienes rendirán el examen. Además, advirtió que los vehículos estacionados en zonas no autorizadas serán fotografiados, sancionados y remolcados al depósito municipal.

¿Qué hacer si ingresaste a la UNALM?

Los postulantes que lograron una vacante deberán estar atentos al cronograma publicado por la universidad para realizar los trámites de matrícula, presentación de documentos y demás procedimientos necesarios para formalizar su ingreso a la UNALM. Asimismo, se recomienda revisar constantemente los comunicados oficiales para conocer las fechas y requisitos establecidos para los nuevos estudiantes.

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Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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