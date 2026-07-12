Examen de Admisión UNALM 2026-II: LINK para ver los resultados y saber si alcanzaste una vacante

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) realizará su Examen de Admisión 2026-II este domingo 12 de julio, por lo que miles de postulantes llegaron a la sede universitaria para rendir su prueba de conocimiento. Posteriormente, se publicará los resultados oficiales y AQUÍ te compartimos el enlace oficial para saber si lograste obtener una vacante en alguna de las carreras profesionales que se ofreció.

Ver los resultados del Examen de Admisión UNALM 2026-II

Los postulantes pueden consultar los resultados ingresando al portal oficial de Admisión de la UNALM, donde se encuentra publicada la lista completa de ingresantes y los puntajes obtenidos en el examen. Para realizar la consulta, solo deben acceder al enlace oficial habilitado por la universidad:

LINK para ver los resultados: ingresa aquí

En la plataforma oficial, los postulantes podrán verificar si alcanzaron una vacante, conocer el puntaje obtenido y revisar el orden de mérito de acuerdo con la carrera a la que postularon.

Recomendaciones para el Examen de Admisión UNALM 2026-II

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) informó que este domingo 12 de julio, con motivo del Examen de Admisión 2026-II, se aplicará un plan de restricción de acceso en los alrededores del campus para garantizar el desarrollo ordenado de la evaluación. Desde las 4:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., no estará permitido el estacionamiento de vehículos ni la circulación de peatones en el tramo de la avenida La Molina comprendido entre la calle Las Hormigas y el óvalo de la avenida Flora Tristán.

Mapa de acceso para el examen de Admisión UNALM 2026-II.

Asimismo, la universidad precisó que el único ingreso peatonal para los postulantes será por el Óvalo Campo Verde (intersección de las avenidas Flora Tristán y La Molina), acceso que será exclusivo para quienes rendirán el examen. Además, advirtió que los vehículos estacionados en zonas no autorizadas serán fotografiados, sancionados y remolcados al depósito municipal.

¿Qué hacer si ingresaste a la UNALM?

Los postulantes que lograron una vacante deberán estar atentos al cronograma publicado por la universidad para realizar los trámites de matrícula, presentación de documentos y demás procedimientos necesarios para formalizar su ingreso a la UNALM. Asimismo, se recomienda revisar constantemente los comunicados oficiales para conocer las fechas y requisitos establecidos para los nuevos estudiantes.