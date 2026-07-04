Se recupera popular paradero de Lima: vecinos pueden transitar de manera segura y ordenada

El paradero Acho, uno de los principales puntos en Lima Metropolitana, continúa libre de comercio informal gracias a las acciones permanentes ejecutadas por la Municipalidad de Lima. La recuperación de este espacio público ha permitido que miles de vecinos y usuarios del transporte puedan transitar de manera más segura, ordenada y con mayor fluidez.

Según informó la institución capitalina, la presencia constante del personal de serenazgo y fiscalización ha sido clave para evitar el retorno de vendedores informales que anteriormente ocupaban las veredas y zonas de acceso al paradero. Estas labores forman parte de un plan de control que busca preservar el orden en áreas de alta afluencia de personas.

Las autoridades municipales señalaron que mantener despejado el paradero no solo mejora la movilidad peatonal, sino que también contribuye a reforzar la seguridad de quienes utilizan diariamente este importante punto de conexión del transporte público. Además, la liberación de los espacios facilita el desplazamiento de adultos mayores, personas con discapacidad y familias con niños.

La medida garantiza un tránsito seguro, ordenado y fluido en la zona.

La Municipalidad de Lima destacó que el objetivo de estas intervenciones es garantizar que los espacios públicos cumplan la función para la que fueron diseñados, priorizando el bienestar de la ciudadanía. En ese sentido, precisó que los operativos de vigilancia y fiscalización continuarán desarrollándose de manera permanente para impedir nuevas ocupaciones informales.

Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir recuperando espacios públicos en diferentes distritos de la capital como parte de una estrategia orientada a mejorar el orden urbano y la convivencia ciudadana. Para ello, continuará desplegando equipos municipales en puntos estratégicos donde se registra una alta concentración de peatones y comerciantes.

“Excelente medida, ya era hora”, “¿Cuándo ordenan la avenida Grau?”, “Al paradero le falta iluminación, por favor tener en cuenta ello”, “Buena presencia de los serenos, muy bien uniformados y muy buena postura. Así deberían de vestirse todos”, comentaron los usuarios en las redes sociales.