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Municipalidad de Lima toma importante medida en beneficio de vecinos: recupera espacio público y mejora imagen
La Municipalidad de Lima intensificó las labores de limpieza y recuperación de espacios públicos. La medida busca mejorar la imagen y promover el cuidado.
La Municipalidad de Lima continúa ejecutando acciones para recuperar los espacios públicos de la capital mediante operativos de limpieza enfocados en el borrado de grafitis y el retiro de publicidad informal en distintos sectores de la ciudad. Esta iniciativa busca preservar el ornato urbano y ofrecer entornos más ordenados y seguros para los vecinos.
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Como parte de estas labores, el personal municipal intervino paredes, veredas y mobiliario urbano afectados por pintas no autorizadas o por anuncios colocados de manera irregular. Según la institución capitalina, estas acciones forman parte de un plan permanente de mantenimiento y recuperación de la infraestructura pública.
A través de sus canales oficiales, la Municipalidad de Lima difundió el mensaje: “¡El arte sin respeto, no es arte!”, con el que busca diferenciar las expresiones artísticas autorizadas de los actos de vandalismo que deterioran la imagen de la ciudad. La entidad señaló que las intervenciones tienen como objetivo conservar los espacios públicos en mejores condiciones para toda la ciudadanía.
Las acciones consisten en el borrado de grafitis y el retiro de publicidad informal.
Las autoridades también remarcaron que el cuidado del entorno urbano requiere el compromiso de la población. En ese sentido, hicieron un llamado a evitar la realización de grafitis en lugares no autorizados y a no colocar publicidad informal en la vía pública, prácticas que afectan el paisaje urbano y generan mayores costos de mantenimiento.
Asimismo, la Municipalidad de Lima destacó que la recuperación de calles, veredas y mobiliario urbano continuará en diversos puntos de la capital peruana como parte de su estrategia para fortalecer el orden y mejorar la calidad de los espacios públicos.
“Bueno, el grafiti es, por definición, un arte concebido para desaparecer, su valor no reside en la permanencia sino en el impacto inmediato del momento y el espacio público donde se ejecuta”, “El arte seguirá con o sin soporte material”, “El mantenimiento de las áreas públicas debe ser permanente y no objeto de una noticia, como si fuera algo extraordinario”, comentaron los usuarios.
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