- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Argentina vs Egipto
- Colombia vs Suiza
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
Corte de agua en Lima mañana jueves 9 de julio: distritos y horarios afectados
Sedapal programó cortes de agua para el 9 de julio y afectarán diversas zonas de Lima, incluyendo Miraflores, Carabayllo y SJL hasta por más de 12 horas.
Sedapal informó que este jueves 9 de julio se realizará un corte programado del servicio de agua potable en distintos distritos de Lima Metropolitana. La empresa dio a conocer la medida mediante sus cuentas oficiales, donde también detalló las zonas afectadas y los horarios de la suspensión.
PUEDES VER: Cronograma de pagos julio 2026 del Banco de la Nación: fechas de sueldos y aguinaldo para el sector público
Los distritos afectados son Miraflores, Carabayllo, Lima Cercado, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Ate. ¿A qué hora inicia el corte del servicio de Sedapal? Revisa las áreas que no contarán con agua potable con la finalidad de que tomes las debidas precauciones.
Corte de agua en Miraflores
- Motivo: Ejecución de empalme
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Miraflores, Urb. Barboncito Cuadrante: Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República, Av. Ricardo Palma, Av. Arequipa.
- Sectores: Sector 55
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 9 de julio | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 9 de julio | 11:00 p. m.
Corte de agua en Carabayllo
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Asoc. de Viv. Los Parques del Rey
- Sectores: Sector 356
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 9 de julio | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 9 de julio | 8:00 p. m.
Corte de agua en Lima Cercado
- Motivo: Trabajos de cambio de grifos contra incendio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Acomayo, A.H. Ramón Cárcamo, A.H. Ramón Cárcamo sectores I, III, IV y V, A.H. Trabajadores de la Municipalidad de Lima, Cercado, P.J. Cahuide, P.J. Conde de la Vega, P.J. Conde de la Vega Alta, P.J. Conde de la Vega Baja, P.J. José Gálvez, Urb. Cassinelli, Urb. Residencial Electro Ferretero Las Malvinas, Urb. Zona Industrial, P.J. Jorge Chávez, U.V. Alexander, Agrup. Las Malvinas, Coop. Niño Jesús.
- Cuadrante: Sector 31-3: Av. Ramón Cárcamo, Av. Morales Duárez, Av, Alfonso Ugarte, Av. Argentina y todas las calles interiores a este cuadrante. Sector 31-4: Av. Argentina, Av. Alfonso Ugarte, Jr. Zorritos, Jr. Jorge Chávez y todas las calles interiores a este cuadrante. Sector 31-5: Jr. Gaspar Hernández, Av. Argentina, Jr. Pacasmayo, Av. Oscar R. Benavides y todas las calles interiores a este cuadrante.
- Sectores: Sector 31 (Sub sectores 31.3, 31.4, 31.5)
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 9 de julio | 10:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 9 de julio | 10:00 p. m.
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: APV El Sauce, A.H. Antiguo Cerro Los Sauces, A.H. El Sauce, A.H. Virgen de Las Mercedes, A.H. Pueblo Libre, Pueblo Libre Ampliac, Cementerio El Sauce, Asoc. El Sauce II, A.H. El Sauce II, A.H. Santa Rosa de Sauce, AF Brisas de Santa Rosa de Sauce, AF 24 de Diciembre Ampliac, A.H. 24 de Diciembre, Urb. Los Jardines de San Vicente, Pl Jardines de Santa Clarita Sector Los Jardines de CELIMA, A.H. El Paraíso, Agru. Las Lomas del Sauce.
- Sectores: Sector 406
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 9 de julio | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 9 de julio | 11:55 p. m.
Distritos de Lima no contarán con agua potable este jueves 9 de julio.
Corte de agua en Villa María del Triunfo
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: R-Paraíso Alto: A.H. Los Ángeles Mz. A y B, Quebrada Alta del Paraíso, A.H. 13 de Junio, A.H. Mirador del Paraíso I, A.H. Virgen de Chapi Mz. A y B, A.H. Nueva Generación del Paraíso Alto, P.I. Paraíso Alto, A.H. Virgen de Las Mercedes, A.H. Nuevo Paraíso. R-Manantial: P.J. San Gabriel sector,Vallecito Alto A.H. Edén del Manantial, A.H. Los Ángeles, A.H. Bellavista del Paraíso Alto.
- Sectores: Sector 308
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 9 de julio | 8:00 a. m
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 9 de julio | 8:00 p. m.
Corte de agua en Ate
- Motivo: Limpieza de Reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Asoc. Viv. Melchorita de Ate,, Asoc. Viv. Virgen de la Asunción, Asoc. Jardín Azul, Coop. Díaz Malache, Habilitación Urbana Nueva San José, Asoc, Los Robles 3ra etapa, Condominio Paseo del Sol, Asoc. Huanchihuaylas, Urb. Huayllay Asoc. Nuestra Señora de la Merced, Condominio Villa Santa Clara, Asoc. Las Almendras, Urb. Exito, Asoc. San Antonio de Umaru, A.H. Las Vegas, Asoc. Las Flores, Asoc. Santa Clarita, Asoc. El Porvenir, Asoc. La Esperanza, Asoc. 8 de Octubre, Urb. San Martín de Porres, Asoc. Ricardo Palma, Urb. Şan Gregorio, Condominio Las Flores, Asoc. Virgen de Cocharças, Conjunto Resid. Prados del Sol, Asoc. Paraíso, Asoc. Huascar, Asoc. Santa Lucía, A.H. César Vallejo, Asoc. Villa La Breña, Asoc. 25 de Mayo.
- Sectores: Sector 162
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 9 de julio | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 9 de julio | 8:00 p. m.
- 1
El 23 de julio es feriado en Perú: cuándo cae, qué se celebra y quiénes podrán descansar a nivel nacional
- 2
Cronograma de pagos julio 2026 del Banco de la Nación: fechas de sueldos y aguinaldo para el sector público
- 3
Municipalidad de Lima toma importante medida en beneficio de vecinos: recupera espacio público y mejora imagen
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 38.50