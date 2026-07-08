Corte de agua en Lima mañana jueves 9 de julio: distritos y horarios afectados

Sedapal informó que este jueves 9 de julio se realizará un corte programado del servicio de agua potable en distintos distritos de Lima Metropolitana. La empresa dio a conocer la medida mediante sus cuentas oficiales, donde también detalló las zonas afectadas y los horarios de la suspensión.

Los distritos afectados son Miraflores, Carabayllo, Lima Cercado, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Ate. ¿A qué hora inicia el corte del servicio de Sedapal? Revisa las áreas que no contarán con agua potable con la finalidad de que tomes las debidas precauciones.

Corte de agua en Miraflores

Motivo: Ejecución de empalme

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Miraflores, Urb. Barboncito Cuadrante: Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República, Av. Ricardo Palma, Av. Arequipa.

Sectores: Sector 55

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 9 de julio | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 9 de julio | 11:00 p. m.

Corte de agua en Carabayllo

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Asoc. de Viv. Los Parques del Rey

Sectores: Sector 356

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 9 de julio | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 9 de julio | 8:00 p. m.

Corte de agua en Lima Cercado

Motivo: Trabajos de cambio de grifos contra incendio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Acomayo, A.H. Ramón Cárcamo, A.H. Ramón Cárcamo sectores I, III, IV y V, A.H. Trabajadores de la Municipalidad de Lima, Cercado, P.J. Cahuide, P.J. Conde de la Vega, P.J. Conde de la Vega Alta, P.J. Conde de la Vega Baja, P.J. José Gálvez, Urb. Cassinelli, Urb. Residencial Electro Ferretero Las Malvinas, Urb. Zona Industrial, P.J. Jorge Chávez, U.V. Alexander, Agrup. Las Malvinas, Coop. Niño Jesús.

Cuadrante: Sector 31-3: Av. Ramón Cárcamo, Av. Morales Duárez, Av, Alfonso Ugarte, Av. Argentina y todas las calles interiores a este cuadrante. Sector 31-4: Av. Argentina, Av. Alfonso Ugarte, Jr. Zorritos, Jr. Jorge Chávez y todas las calles interiores a este cuadrante. Sector 31-5: Jr. Gaspar Hernández, Av. Argentina, Jr. Pacasmayo, Av. Oscar R. Benavides y todas las calles interiores a este cuadrante.

Sector 31-3: Av. Ramón Cárcamo, Av. Morales Duárez, Av, Alfonso Ugarte, Av. Argentina y todas las calles interiores a este cuadrante. Sector 31-4: Av. Argentina, Av. Alfonso Ugarte, Jr. Zorritos, Jr. Jorge Chávez y todas las calles interiores a este cuadrante. Sector 31-5: Jr. Gaspar Hernández, Av. Argentina, Jr. Pacasmayo, Av. Oscar R. Benavides y todas las calles interiores a este cuadrante. Sectores: Sector 31 (Sub sectores 31.3, 31.4, 31.5)

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 9 de julio | 10:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 9 de julio | 10:00 p. m.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: APV El Sauce, A.H. Antiguo Cerro Los Sauces, A.H. El Sauce, A.H. Virgen de Las Mercedes, A.H. Pueblo Libre, Pueblo Libre Ampliac, Cementerio El Sauce, Asoc. El Sauce II, A.H. El Sauce II, A.H. Santa Rosa de Sauce, AF Brisas de Santa Rosa de Sauce, AF 24 de Diciembre Ampliac, A.H. 24 de Diciembre, Urb. Los Jardines de San Vicente, Pl Jardines de Santa Clarita Sector Los Jardines de CELIMA, A.H. El Paraíso, Agru. Las Lomas del Sauce.

Sectores: Sector 406

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 9 de julio | 8:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 9 de julio | 11:55 p. m.

Distritos de Lima no contarán con agua potable este jueves 9 de julio.

Corte de agua en Villa María del Triunfo

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: R-Paraíso Alto: A.H. Los Ángeles Mz. A y B, Quebrada Alta del Paraíso, A.H. 13 de Junio, A.H. Mirador del Paraíso I, A.H. Virgen de Chapi Mz. A y B, A.H. Nueva Generación del Paraíso Alto, P.I. Paraíso Alto, A.H. Virgen de Las Mercedes, A.H. Nuevo Paraíso. R-Manantial: P.J. San Gabriel sector,Vallecito Alto A.H. Edén del Manantial, A.H. Los Ángeles, A.H. Bellavista del Paraíso Alto.

A.H. Los Ángeles Mz. A y B, Quebrada Alta del Paraíso, A.H. 13 de Junio, A.H. Mirador del Paraíso I, A.H. Virgen de Chapi Mz. A y B, A.H. Nueva Generación del Paraíso Alto, P.I. Paraíso Alto, A.H. Virgen de Las Mercedes, A.H. Nuevo Paraíso. P.J. San Gabriel sector,Vallecito Alto A.H. Edén del Manantial, A.H. Los Ángeles, A.H. Bellavista del Paraíso Alto. Sectores: Sector 308

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Jueves 9 de julio | 8:00 a. m

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Jueves 9 de julio | 8:00 p. m.

Corte de agua en Ate