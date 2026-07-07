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Municipalidad de Lima recupera importantes espacios públicos: se podrá continuar obra vial en beneficio de vecinos

Un operativo permitió liberar una zona ocupada de manera irregular y, con esta acción, la Municipalidad de Lima dará paso a la ejecución de una importante obra.

Angie De La Cruz
Se recupera espacios públicos en Ate que permitirá continuar obra entre la av. Metropolitana y la av. Ramiro Prialé.
Se recupera espacios públicos en Ate que permitirá continuar obra entre la av. Metropolitana y la av. Ramiro Prialé. | Composición: Líbero/Municipalidad de Lima
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Este último lunes 6 de julio, personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) realizó un operativo para recuperar más de 13 500 metros cuadrados de espacio público ubicados en la avenida Prolongación Javier Prado en Ate. Esta reciente acción permitirá dar continuidad a una importante obra de infraestructura vial que busca mejorar la conectividad en Lima Este y beneficiar a miles de vecinos.

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El operativo, que contó con la coordinación de la Municipalidad de Ate, consistió en el retiro de negocios informales y residuos sólidos que ocupaban indebidamente esta vía pública, con el objetivo de devolver estos espacios a la ciudadanía y facilitar la ejecución del mencionado proyecto.

Ate

Negocios informales fueron retirados para recuperar la av. Prolongación Javier Prado.

Asimismo, se precisó que este procedimiento se realizó conforme al debido proceso y normas, enfatizando que los ocupantes de la zona fueron notificados el pasado 15 de junio y antes de la intervención por parte de la Municipalidad de Lima, se retiraron y el operativo se desarrolló de manera pacífica.

Tras la liberación del área en Ate, se podrá ejecutar el proyecto de mejoramiento y ampliación de la avenida Prolongación Javier Prado, en el tramo comprendido entre las avenidas Metropolitana y Ramiro Prialé. Esta acción permitirá que el tránsito mejore y los conductores reduzcan su tiempo de viaje.

El proyecto vial tiene la finalidad de optimizar el tránsito vehicular en Lima Este y mejorar la conectividad de una de las principales vías de la capital. Además, la institución capitalina adelantó que continuará desarrollando operativos similares en otros sectores de Lima para recuperar espacios públicos.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar en las redes sociales. “El bien común para todos los peruanos”, “Excelente, infraestructura pública esencial para Lima y para Ate en particular”, “Excelente, por fin una nueva conexión con la Ramiro priale. Así debería haber más conexiónes”, indicaron.

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Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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