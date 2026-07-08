El 23 de julio es feriado en Perú: cuándo cae, qué se celebra y quiénes podrán descansar a nivel nacional

¡Se viene un día de descanso! El próximo jueves 23 de julio de 2026 será feriado nacional en todo el Perú, por lo que miles de personas podrán suspender sus actividades laborales y académicas, de acuerdo con lo establecido en el calendario oficial. En este contexto, pocos saben qué se celebra en realidad, por ello en esta nota te brindamos más detalles.

Feriado en Perú: ¿Qué se celebra el 23 de julio?

Mediante la Ley N.° 31822 se declaró que el 23 de julio es feriado en conmemoración del Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Además, se rinde homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado uno de los principales héroes nacionales por su sacrificio durante el conflicto con Ecuador en 1941.

El 23 de julio es feriado, establecido en honor al heroico sacrificio del Capitán FAP José Abelardo Quiñones.

En este feriado, los peruanos recordamos el heroísmo de José Abelardo Quiñones, quien entregó su vida en cumplimiento del deber durante una misión militar, ya que en lugar de lanzarse en paracaídas para salvar su vida, dirigió deliberadamente su aeronave averiada contra una posición militar enemiga, sacrificándose para cumplir la misión y apoyar a las tropas peruanas.

Asimismo, el feriado del 23 de julio busca destacar la labor que desempeña la Fuerza Aérea del Perú en la defensa de la soberanía nacional. Desde 2023, este día forma parte del calendario oficial de feriados en todo el país, beneficiando a trabajadores del sector público y privado.

¿Quiénes descansan el 23 de julio?

Al tratarse de un feriado nacional, el descanso aplica tanto a los trabajadores del sector público como del sector privado. En el caso de las empresas privadas, los colaboradores tienen derecho al descanso remunerado. Si por necesidad del servicio laboran ese día sin recibir un descanso sustitutorio, corresponde pago extra.

Asimismo, las instituciones educativas, entidades estatales y diversas empresas podrán adecuar sus actividades conforme al calendario oficial. No obstante, los servicios esenciales, como salud, seguridad, transporte y atención de emergencias, continuarán operando con normalidad mediante turnos especiales.