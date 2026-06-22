Feriado largo en junio 2026: trabajadores del sector público tendrán 3 días consecutivos de descanso

Los trabajadores del sector público podrán disfrutar de un feriado largo a fines de junio de 2026, debido a la conmemoración del Día de San Pedro y San Pablo, que se celebra el lunes 29 de junio. Al coincidir con el fin de semana, miles de servidores públicos tendrán tres días consecutivos de descanso: sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio, una oportunidad ideal para realizar viajes, compartir en familia o participar en actividades recreativas.

Este feriado nacional es obligatorio para las entidades públicas, pero en el caso del sector privado, la aplicación del descanso dependerá de los acuerdos entre empleadores y trabajadores, aunque quienes presten servicios ese día tendrán derecho a los beneficios contemplados en la legislación laboral vigente, como una bonificación extra.

Esta fecha dará lugar a un fin de semana largo de tres días; el sábado 27, domingo 28 y el feriado del lunes 29 de junio.

¿Por qué el 29 de junio es feriado en el Perú?

El 29 de junio es feriado nacional porque se conmemora el Día de San Pedro y San Pablo, una de las festividades religiosas más importantes del calendario cristiano. La fecha rinde homenaje a dichos apóstoles, considerados pilares fundamentales de la Iglesia Católica por su labor en la difusión del cristianismo y su legado espiritual.

Además de su significado religioso, esta celebración tiene una estrecha relación con las actividades pesqueras del país. En diversas localidades costeras del Perú se realizan procesiones marítimas, misas y festividades en honor a San Pedro, reconocido como el patrono de los pescadores, quienes agradecen por las faenas realizadas y piden protección para sus futuras jornadas en el mar.

¿Quiénes podrán disfrutar del feriado largo este 29 de junio?

El descanso de tres días consecutivos beneficiará principalmente a los trabajadores del sector público que laboran bajo el régimen habitual de lunes a viernes. En tanto, las personas que trabajen durante el feriado del 29 de junio deberán recibir el descanso compensatorio correspondiente o el pago adicional que establece la normativa laboral, siempre que no se otorgue un día sustitutorio.

Frases para conmemorar el Día de San Pedro y San Pablo