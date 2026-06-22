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Feriado largo en junio 2026: trabajadores del sector público tendrán 3 días consecutivos de descanso
Este feriado es obligatorio para el sector público, mientras que en el privado dependerá de acuerdos laborales. Se celebrará a San Pedro y San Pablo en Perú.
Los trabajadores del sector público podrán disfrutar de un feriado largo a fines de junio de 2026, debido a la conmemoración del Día de San Pedro y San Pablo, que se celebra el lunes 29 de junio. Al coincidir con el fin de semana, miles de servidores públicos tendrán tres días consecutivos de descanso: sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio, una oportunidad ideal para realizar viajes, compartir en familia o participar en actividades recreativas.
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Este feriado nacional es obligatorio para las entidades públicas, pero en el caso del sector privado, la aplicación del descanso dependerá de los acuerdos entre empleadores y trabajadores, aunque quienes presten servicios ese día tendrán derecho a los beneficios contemplados en la legislación laboral vigente, como una bonificación extra.
Esta fecha dará lugar a un fin de semana largo de tres días; el sábado 27, domingo 28 y el feriado del lunes 29 de junio.
¿Por qué el 29 de junio es feriado en el Perú?
El 29 de junio es feriado nacional porque se conmemora el Día de San Pedro y San Pablo, una de las festividades religiosas más importantes del calendario cristiano. La fecha rinde homenaje a dichos apóstoles, considerados pilares fundamentales de la Iglesia Católica por su labor en la difusión del cristianismo y su legado espiritual.
Además de su significado religioso, esta celebración tiene una estrecha relación con las actividades pesqueras del país. En diversas localidades costeras del Perú se realizan procesiones marítimas, misas y festividades en honor a San Pedro, reconocido como el patrono de los pescadores, quienes agradecen por las faenas realizadas y piden protección para sus futuras jornadas en el mar.
¿Quiénes podrán disfrutar del feriado largo este 29 de junio?
El descanso de tres días consecutivos beneficiará principalmente a los trabajadores del sector público que laboran bajo el régimen habitual de lunes a viernes. En tanto, las personas que trabajen durante el feriado del 29 de junio deberán recibir el descanso compensatorio correspondiente o el pago adicional que establece la normativa laboral, siempre que no se otorgue un día sustitutorio.
Frases para conmemorar el Día de San Pedro y San Pablo
- Este 29 de junio honramos la fe, el valor y el legado de San Pedro y San Pablo, pilares del cristianismo.
- Que el ejemplo de San Pedro y San Pablo inspire nuestro camino con esperanza y fortaleza.
- Feliz Día de San Pedro y San Pablo. Que su bendición acompañe siempre a tu familia.
- La fe mueve montañas, y el legado de San Pedro y San Pablo sigue iluminando al mundo.
- En este día especial, recordemos el compromiso, la entrega y el amor por Dios de estos grandes apóstoles.
- Que San Pedro y San Pablo intercedan por nosotros y nos llenen de paz, fe y sabiduría.
- Celebramos a dos grandes apóstoles cuya misión transformó la historia del cristianismo.
- Este 29 de junio es una oportunidad para renovar nuestra fe siguiendo el ejemplo de San Pedro y San Pablo.
- Que la fortaleza de San Pedro y la perseverancia de San Pablo sean inspiración para todos.
- Feliz 29 de junio. Que esta fecha fortalezca tu espíritu y renueve tu esperanza.
- San Pedro y San Pablo nos enseñan que la fe y el amor pueden cambiar el mundo.
- Que este Día de San Pedro y San Pablo traiga bendiciones, unión y alegría a tu hogar.
- Este 29 de junio celebramos el legado de dos hombres que dedicaron su vida a difundir el mensaje de Cristo.
- La fe verdadera se construye con valentía, como lo demostraron San Pedro y San Pablo.
- Que el ejemplo de estos santos nos motive a vivir con humildad, servicio y amor al prójimo.
- En el Día de San Pedro y San Pablo, elevemos una oración por la paz y la esperanza en el mundo.
- Dos apóstoles, una misma misión: llevar el mensaje de Dios a todos los rincones del mundo.
- Que la luz de San Pedro y San Pablo ilumine cada uno de tus pasos.
- Este 29 de junio celebramos la fe, el compromiso y la perseverancia que representan San Pedro y San Pablo.
- ¡Feliz Día de San Pedro y San Pablo! Que su ejemplo fortalezca tu corazón y llene tu vida de bendiciones.
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