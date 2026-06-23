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Ejecutan trabajos en importante tramo de la Panamericana Norte para reforzar la seguridad de conductores
Se realizaron labores de limpieza y mantenimiento en la transitada Panamericana Norte, incluidas las bermas centrales y los elementos de señalización en Ancón.
La Panamericana Norte es una importante vía del país, por lo que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) viene ejecutando trabajos de mantenimiento y limpieza en distintos puntos estratégicos, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad de los conductores que circulan diariamente por esta relevante carretera.
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Estas labores se llevaron a cabo a la altura de los kilómetros 39 y 40.5 en Ancón y forman parte de un plan de conservación vial que busca mantener la infraestructura en óptimo estado, garantizando una circulación más ordenada y reduciendo riesgos asociados al deterioro de la vía.
Personal de EMAPE realiza labores de limpieza en Ancón.
Los trabajos consistieron en el retiro de desechos y elementos que afectaban la visibilidad y el entorno de la carretera. Así como el lavado de muros tipo New Jersey y captafaros en la berma central del kilómetro 18, en sentido sur, con el fin de mejorar la señalización y optimizar la seguridad vial en este tramo de alta circulación vehicular.
Estas intervenciones por parte de EMAPE permiten no solo mejorar la imagen de la vía de la Panamericana Norte, sino también contribuir a una conducción más segura, especialmente en zonas donde el tránsito es constante y se requiere mayor visibilidad para los conductores.
Las autoridades destacaron que este tipo de labores continuarán realizándose de manera periódica en la Panamericana Norte, como parte de su compromiso por mantener la infraestructura vial en condiciones adecuadas y seguras para todos los usuarios de la carretera.
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