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Se efectúan importantes acciones en la Panamericana Norte y Sur: benefician a conductores y peatones
La Municipalidad de Lima ejecuta labores de limpieza y mantenimiento en la Panamericana Norte y la Panamericana Sur para mejorar tanto la seguridad como la transitabilidad.
La Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), continúa ejecutando trabajos de limpieza y mantenimiento en la Panamericana Norte y la Panamericana Sur, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, transitabilidad y orden en dos de las principales vías de la capital.
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Como parte de esta iniciativa, personal de EMAPE realiza labores de limpieza en la infraestructura vial, que incluyen la intervención de puentes peatonales, paraderos, señales de tránsito y diverso mobiliario urbano. Estas acciones permiten mantener las vías en óptimas condiciones y brindar un entorno más seguro tanto para conductores como para peatones.
Los trabajos realizados otorgan mayor seguridad a la comunidad.
Es importante destacar que los trabajos buscan reducir los riesgos asociados a la acumulación de residuos y al deterioro del mobiliario vial, además de contribuir a una mejor visibilidad de la señalización y a un desplazamiento más fluido para miles de usuarios que transitan diariamente por estas zonas.
La intervención forma parte de un plan permanente de conservación de la infraestructura vial impulsado por la Municipalidad de Lima, que prioriza el mantenimiento de las principales avenidas de la ciudad para fortalecer la movilidad urbana y elevar la calidad de los espacios públicos.
Con estas acciones, EMAPE reafirma su compromiso de seguir trabajando por una ciudad más limpia, segura y ordenada, y promueve una mejor experiencia de tránsito en beneficio de miles de conductores, pasajeros y peatones que utilizan diariamente la Panamericana Norte y la Panamericana Sur.
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