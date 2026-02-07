Resultados examen de admisión UCSS 2026: ver lista de ingresantes y puntaje obtenido en la prueba

El examen de admisión 2026-I de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) está programado para este sábado 7 de febrero de 2026, dirigido a quienes desean ingresar a esta casa de estudios y que hayan culminado la secundaria. En esta nota podrá acceder al enlace oficial para revisar los resultados oficiales.

Resultados examen de admisión UCSS 2026: link de lista de ingresantes

Los resultados del examen de admisión UCSS 2026 de la Universidad Católica Sedes Sapientiae se publicarán en el sitio oficial de admisión de la universidad, donde se podrá acceder a la lista de ingresantes y puntajes una vez concluido el proceso. Para ver si fuiste admitido, puedes ingresar a la página de admisión de la UCSS: admision.ucss.edu.pe

Accede a los resultados del examen de admisión UCSS 2026.

Es importante destacar que este proceso de admisión UCSS 2026 permite que los postulantes presenten la evaluación de ingreso, marcando el posible inicio de una nueva etapa académica para muchos jóvenes que buscan una vacante en esta universidad privada peruana. ¡Muchos éxitos!

Carreras de la Universidad Católica Sedes Sapientiae

La Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) ofrece una variedad de carreras universitarias distribuidas entre varias facultades para quienes desean estudiar un pregrado en diversas áreas del conocimiento.

Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales

Administración

Contabilidad

Economía

Administración y Negocios Internacionales

Contabilidad y Finanzas

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

Educación Inicial

Educación Primaria

Educación Secundaria: Filosofía y Religión

Educación Secundaria: Lengua Inglesa

Educación Especial

Archivística y Gestión Documental

Turismo y Patrimonio Cultural

Educación Básica Bilingüe Intercultural

Facultad de Ciencias de la Salud

Enfermería

Psicología

Nutrición y Dietética

Tecnología Médica

Terapia Física y Rehabilitación

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Industrial

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas

Facultad de Ingeniería Agraria

Agronomía

Ingeniería Agraria con mención Forestal

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Agroindustrial y de Biocomercio

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas