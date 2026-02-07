- Hoy:
Resultados examen de admisión UCSS 2026: ver lista de ingresantes y puntaje obtenido en la prueba
Los resultados del examen de admisión UCSS 2026 se publicarán en el sitio oficial, donde los postulantes podrán consultar la lista de ingresantes y puntajes.
El examen de admisión 2026-I de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) está programado para este sábado 7 de febrero de 2026, dirigido a quienes desean ingresar a esta casa de estudios y que hayan culminado la secundaria. En esta nota podrá acceder al enlace oficial para revisar los resultados oficiales.
Resultados examen de admisión UCSS 2026: link de lista de ingresantes
Los resultados del examen de admisión UCSS 2026 de la Universidad Católica Sedes Sapientiae se publicarán en el sitio oficial de admisión de la universidad, donde se podrá acceder a la lista de ingresantes y puntajes una vez concluido el proceso. Para ver si fuiste admitido, puedes ingresar a la página de admisión de la UCSS: admision.ucss.edu.pe
Accede a los resultados del examen de admisión UCSS 2026.
Es importante destacar que este proceso de admisión UCSS 2026 permite que los postulantes presenten la evaluación de ingreso, marcando el posible inicio de una nueva etapa académica para muchos jóvenes que buscan una vacante en esta universidad privada peruana. ¡Muchos éxitos!
Carreras de la Universidad Católica Sedes Sapientiae
La Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) ofrece una variedad de carreras universitarias distribuidas entre varias facultades para quienes desean estudiar un pregrado en diversas áreas del conocimiento.
Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales
- Administración
- Contabilidad
- Economía
- Administración y Negocios Internacionales
- Contabilidad y Finanzas
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Secundaria: Filosofía y Religión
- Educación Secundaria: Lengua Inglesa
- Educación Especial
- Archivística y Gestión Documental
- Turismo y Patrimonio Cultural
- Educación Básica Bilingüe Intercultural
Facultad de Ciencias de la Salud
- Enfermería
- Psicología
- Nutrición y Dietética
- Tecnología Médica
- Terapia Física y Rehabilitación
Facultad de Ingeniería
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Sistemas
Facultad de Ingeniería Agraria
- Agronomía
- Ingeniería Agraria con mención Forestal
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Agroindustrial y de Biocomercio
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
- Derecho
