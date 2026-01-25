Primer Simulacro UNI Presencial del Proceso de Admisión 2026-I: ¿Cuándo se publican los resultados?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha recibido a miles de postulantes que participaron este domingo 25 de enero en el primer simulacro presencial del proceso de admisión 2026-I. Por este motivo, crece la duda sobre cuándo saldrán los resultados oficiales.

El simulacro de manera presencial se realizó por primera vez en la institución, pues durante años anteriores se llevaba a cabo solo de manera virtual, lo cual es un paso importante para los procesos de la universidad.

La convocatoria que reunió a varios alumnos aspirantes a alguna vacante, tuvieron esta gran oportunidad para poder conocer de cerca la temática del examen de la UNI y estar preparados para lo que será la evaluación final que está programada para el mes de febrero.

¿Cuándo salen los resultados del simulacro de admisión de la UNI?

Los resultados suelen estar disponibles en la tarde o noche del mismo día o al día siguiente del examen. Es importante estar al tanto de la página autorizada que es la siguiente: https://admision.uni.edu.pe/

¿Cuándo son los exámenes de admisión de la UNI?

Las evaluaciones de admisión han sido programadas para los días 16, 18 y 20 de febrero del 2026. Este proceso tendrá tres nuevas carreras profesionales: Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo.

Nuevas carreras de la UNI

(Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica), consiste en la aplicación de la tecnología en el diseño de equipos, dispositivos e instrumentos para la atención, monitoreo y control de pacientes. Ingeniería de Inteligencia Artificial (Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas), se dedica al desarrollo de productos y soluciones basadas en IA para optimizar procesos, estudios y toma de decisiones.

¿Hasta cuándo se puede acceder al examen de admisión de la UNI?

El proceso de inscripción para brindar estará habilitado del 5 al 31 de enero de 2026, a través del portal oficial de la universidad . Revisa AQUÍ el ENLACE.