Resultados del Examen de Admisión de la UNMSM: revisa AQUÍ los puntajes de la prueba del área B

HOY, 8 de marzo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) está lista para albergar nuevamente a otro grupo de postulantes que estarán rindiendo el Examen de Admisión 2026-2 para lograr ser parte de la casa de estudios en el próximo ciclo lectivo que iniciar durante la segunda mitad del año.

Miles de aspirantes están a la expectativa por conocer cómo se desarrollará este día 2 de la evaluación, pero principalmente se encuentran intrigados frente al escenario de la publicación de resultados y listado de puntajes para ver si se logró el ingreso.

Para mayor información sobre el Examen de Admisión, AQUÍ te compartiremos el LINK oficial en el que podrás hacer la revisión de los resultados que salgan de esta esperada prueba.

LINK para ver resultados de Examen de Admisión UNMSM 2026- 2

Puedes verificar si alcanzaste el puntaje estimado a través del enlace oficial de la UNMSM: https://admision.unmsm.edu.pe/portal/

Cronograma para Examen de Admisión UNMSM 2026- 2

Sábado 7 de marzo: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

Domingo 8 de marzo: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías)

Sábado 14 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana).

Domingo 15 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, Especialidad Medicina Humana).

¿Habrá cambios en las fechas de Examen de Admisión por crisis de gas en Perú?

La UNMSM ha confirmado por medio de un comunicado que los postulantes no deberán cambiar sus planificaciones ante el Examen de Admisión, pese a la emergencia por falta del recurso de gas en el Perú, ya que no afectará en las fechas programadas.

"Las fechas del examen de admisión, contempladas para los días 7,8, 14 y 15 de marzo del año en curso se mantienen de acuerdo a las normas establecidas por el Reglamento del Examen de Admisión ya señalado", señaló en el mensaje de anuncio.