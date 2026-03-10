- Hoy:
¡A juntar agua! Sedapal confirmó corte este 11 de marzo en varios distritos de Lima hasta por 12 horas
¡A sacar los baldes! Sedapal ha anunciado que este miércoles 11 de marzo, algunos hogares en Lima no contarán con el servicio de agua potable.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha confirmado horarios y distritos afectados para un nuevo corte de agua que ejecutará durante el miércoles 11 de marzo. Conoce AQUÍ si tu zona se verá perjudicada con la situación que ha preocupado a más de uno en la capital.
De acuerdo a la última información de su canal de difusión en WhatsApp, es importante tomar las precauciones del caso a lo largo de esta interrupción ya programada, puesto que tendrá una duración de hasta 12 horas en determinados sectores que han sido incluidos en la medida correspondiente.
Nuevo corte de agua llega este 11 de marzo en Lima/ FOTO: Sedapal
La empresa estatal ha dado a conocer que esta suspensión del recurso hídrico, se debe a los trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y ejecución de empalmes en la red, los cuales se gestionan con la finalidad de lograr que la atención tenga una optimización en favor de los usuarios.
Corte de agua este 11 de marzo
El Agustino
- Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
- Zonas: A.H. Hatary Llaqta Mz. O-P-Q-R-N-M; Mz. H-I-J-K.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 78.
Lurigancho
- Zonas: A.H. San Antonio de Carapongo 3ra etapa, A.H. Lucho Bueno- E. Carapongo, APV Cruz de Mayo de Carapongo, Asoc. Unión Juventud Pachacútec.
- Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 136.
Independencia
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Zonas: A.H. 31 de Diciembre, A.H. 5 de Marzo, A.H. Horacio Zevallos Gámez, Urb. Popular Túpac Amaru. A.H. 21 de Abril, A.H. Cahuide, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Santa Rosa, A.H. Horacio Zevallos Gámez, P.J. Condorcanqui, P.J. José Olaya, U. Pop. Túpac Amaru.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 334.
Canales de atención Sedapal
Puedes comunicarte con Sedapal a través del Aquafono (01 317-8000) para emergencias y consultas, disponible las 24 horas. También puedes contactar vía WhatsApp al (01) 317 8000, por la oficina virtual Aquanet para trámites, y redes sociales (Facebook, X/Twitter, Instagram).
