0
EN DIRECTO
Barcelona vs Newcastle EN VIVO por ida de octavos de Champions League

¡A juntar agua! Sedapal confirmó corte este 11 de marzo en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

¡A sacar los baldes! Sedapal ha anunciado que este miércoles 11 de marzo, algunos hogares en Lima no contarán con el servicio de agua potable.

Daniela Alvarado
Sedapal ha confirmado corte de agua este 11 de marzo
Sedapal ha confirmado corte de agua este 11 de marzo | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha confirmado horarios y distritos afectados para un nuevo corte de agua que ejecutará durante el miércoles 11 de marzo. Conoce AQUÍ si tu zona se verá perjudicada con la situación que ha preocupado a más de uno en la capital.

Gremios de transportistas reclamarán por inseguridad y crisis de combustible.

PUEDES VER: ¿Se confirma paro nacional indefinido de transportistas este 12 de marzo? ÚLTIMAS NOTICIAS de la nueva paralización

De acuerdo a la última información de su canal de difusión en WhatsApp, es importante tomar las precauciones del caso a lo largo de esta interrupción ya programada, puesto que tendrá una duración de hasta 12 horas en determinados sectores que han sido incluidos en la medida correspondiente.

Sedapal

Nuevo corte de agua llega este 11 de marzo en Lima/ FOTO: Sedapal

La empresa estatal ha dado a conocer que esta suspensión del recurso hídrico, se debe a los trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y ejecución de empalmes en la red, los cuales se gestionan con la finalidad de lograr que la atención tenga una optimización en favor de los usuarios.

Corte de agua este 11 de marzo

El Agustino

  • Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
  • Zonas: A.H. Hatary Llaqta Mz. O-P-Q-R-N-M; Mz. H-I-J-K.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 78.

Lurigancho

  • Zonas: A.H. San Antonio de Carapongo 3ra etapa, A.H. Lucho Bueno- E. Carapongo, APV Cruz de Mayo de Carapongo, Asoc. Unión Juventud Pachacútec.
  • Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
  • Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
  • Sector 136.

Independencia

  • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
  • Zonas: A.H. 31 de Diciembre, A.H. 5 de Marzo, A.H. Horacio Zevallos Gámez, Urb. Popular Túpac Amaru. A.H. 21 de Abril, A.H. Cahuide, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Santa Rosa, A.H. Horacio Zevallos Gámez, P.J. Condorcanqui, P.J. José Olaya, U. Pop. Túpac Amaru.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 334.

Canales de atención Sedapal

Puedes comunicarte con Sedapal a través del Aquafono (01 317-8000) para emergencias y consultas, disponible las 24 horas. También puedes contactar vía WhatsApp al (01) 317 8000, por la oficina virtual Aquanet para trámites, y redes sociales (Facebook, X/Twitter, Instagram).

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. ¿Se cancelan las clases virtuales? Minedu lanza COMUNICADO DE ÚLTIMA HORA sobre medidas por emergencia del GAS

  2. ¡Vuelven las clases presenciales! Gobierno anuncia que alumnos podrán regresar a las aulas antes del plazo establecido

  3. ¿Lima y Callao se quedarán SIN LUZ ante emergencia nacional por el gas? Esto AVISÓ el gobierno

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano