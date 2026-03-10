Trámite de DNI gratis este 11 y 12 de marzo: ¿Qué servicios estarán disponibles? Conoce cómo acceder a la campaña

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado nuevas campañas en torno a la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI), pues sigue en busca de que todos los ciudadanos puedan gestionar su trámite garantizando el derecho a la identidad y permitiendo el acceso a servicios públicos esenciales como salud, educación, trámites bancarios y más.

En esta ocasión, la Municipalidad Distrital de Huanchaco ha confirmado que en colaboración con el RENIEC, ofrecerá una iniciativa para el acceso al DNI gratuito de muchos vecinos y vecinas. Estas jornadas se llevarán a cabo durante el próximo miércoles 11 y jueves 12 de marzo de 2026.

Para poder participar de los eventos programados por la comuna, será necesario tener en cuenta algunos puntos clave en cuanto a los beneficiarios, los cuales serán tanto menores como mayores de edad. Conoce AQUÍ mayor información al respecto.

Servicios disponibles en campaña de DNI gratis

Para menores de edad:

Inscripción por primera vez (recién nacidos).

Cambio a DNI electrónico.

Actualización de domicilio.

Renovación de fotografía.

Duplicados.

De 18 a 59 años:

Cualquier trámite, presentando constancia de SISFOH.

Adultos mayores (60 años a más):

Todos los trámites disponibles: cambio de domicilio, actualización de datos y duplicados.

Campaña de DNI gratis será este 11 y 12 de abril / FOTO: Municipalidad Distrital de Huanchaco

¿Dónde será la campaña de DNI gratis?

Las jornadas del 11 y 12 de marzo se realizarán en el Auditorio Municipal - Casita de Madera, de acuerdo a lo que señalan los datos del anuncio enviado a través de la página web de Facebook.

Beneficios del DNI electrónico