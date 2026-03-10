- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Trámite de DNI gratis este 11 y 12 de marzo: ¿Qué servicios estarán disponibles? Conoce cómo acceder a la campaña
Nueva iniciativa de RENIEC en colaboración con una entidad municipal del país, tiene la finalidad de acercar servicios de DNI gratis a vecinos.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado nuevas campañas en torno a la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI), pues sigue en busca de que todos los ciudadanos puedan gestionar su trámite garantizando el derecho a la identidad y permitiendo el acceso a servicios públicos esenciales como salud, educación, trámites bancarios y más.
PUEDES VER: ¿Hasta cuándo puedo obtener el DNI 3.0 con precio EXCLUSIVO? Esta es la fecha límite para el descuento
En esta ocasión, la Municipalidad Distrital de Huanchaco ha confirmado que en colaboración con el RENIEC, ofrecerá una iniciativa para el acceso al DNI gratuito de muchos vecinos y vecinas. Estas jornadas se llevarán a cabo durante el próximo miércoles 11 y jueves 12 de marzo de 2026.
Para poder participar de los eventos programados por la comuna, será necesario tener en cuenta algunos puntos clave en cuanto a los beneficiarios, los cuales serán tanto menores como mayores de edad. Conoce AQUÍ mayor información al respecto.
Servicios disponibles en campaña de DNI gratis
Para menores de edad:
- Inscripción por primera vez (recién nacidos).
- Cambio a DNI electrónico.
- Actualización de domicilio.
- Renovación de fotografía.
- Duplicados.
- De 18 a 59 años:
- Cualquier trámite, presentando constancia de SISFOH.
Adultos mayores (60 años a más):
- Todos los trámites disponibles: cambio de domicilio, actualización de datos y duplicados.
Campaña de DNI gratis será este 11 y 12 de abril / FOTO: Municipalidad Distrital de Huanchaco
¿Dónde será la campaña de DNI gratis?
Las jornadas del 11 y 12 de marzo se realizarán en el Auditorio Municipal - Casita de Madera, de acuerdo a lo que señalan los datos del anuncio enviado a través de la página web de Facebook.
Beneficios del DNI electrónico
- Brinda mayor seguridad en la autenticación de identidad, gracias al chip y sus funciones de verificación.
- Permite acceder a servicios digitales del Estado y realizar trámites en línea, lo que hace innecesario mostrar documentos físicos.
- Se puede firmar documentos de forma electrónica con validez legal, lo que agiliza los procesos administrativos.
- Ofrece mayor protección frente a fraudes y suplantación de identidad, ya que exige protocolos avanzados para su uso.
- Facilita la actualización de datos y la obtención de certificados digitales, lo que fortalece la seguridad en transacciones electrónicas.
- Mejora la modernización del sistema nacional de identificación e impulsa la transformación digital en el sector público.
- Hace más rápidos los trámites en entidades públicas.
- 1
¿Se cancelan las clases virtuales? Minedu lanza COMUNICADO DE ÚLTIMA HORA sobre medidas por emergencia del GAS
- 2
¿Lima y Callao se quedarán SIN LUZ ante emergencia nacional por el gas? Esto AVISÓ el gobierno
- 3
¡Vuelven las clases presenciales! Gobierno anuncia que alumnos podrán regresar a las aulas antes del plazo establecido
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Hotel New Lima
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más
PRECIOS/ 55.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90