¿Hasta cuándo puedo obtener el DNI 3.0 con precio EXCLUSIVO? Esta es la fecha límite para el descuento

El Documento Nacional de Identidad (DNI) se emite ahora solo en su versión electrónica, por lo cual es necesario tener en cuenta que si te corresponde renovarlo, será el momento de obtener la nueva cara del plástico y dejar atrás la impresión en color azul.

Con la finalidad de masificar esta documentación frente a las Elecciones Generales 2026 y que todos los ciudadanos puedan obtenerla evitando problemas al sufragar, el Registro de Identidad y Estado Civil (RENIEC), ha venido generando diferentes campañas que ahora son claves.

Desde enero de 2026, la entidad habilitó puntos en los que se puede tramitar el DNI electrónico de manera gratuita, pero también sigue en pie con la iniciativa que propone realizar la gestión a un precio menor que el ya conocido. Revisa AQUÍ hasta cuándo estará vigente el NUEVO PRECIO.

¿Cuál es el nuevo precio del DNI electrónico 3.0?

El DNI electrónico (DNIe) ahora tiene una tarifa reducida de S/ 30 para mayores y S/ 16 para menores, válida para trámites por primera vez, renovación, duplicado o rectificación.

¿Hasta cuándo será el DESCUENTO del DNI electrónico 3.0?

De acuerdo a lo que se ha informado por RENIEC, este precio especial solo tendrá vigencia hasta la conclusión de las Elecciones Generales de 2026, es decir el próximo domingo 12 de abril será el último día.

DNI electrónico puede ser tramitado a precio de oferta / FOTO: RENIEC

¿Cuánto dura ahora el DNI electrónico?

Los DNI electrónicos 3.0 ahora son emitidos con los nuevos años de vigencia. Será de 10 años para los DNI de adultos y de solo 3 para los menores hasta los 12 años.

¿Puedo pagar el DNI electrónico con yape?

Sí, el pago se puede realizar el pago de la tasa (02121) por medio de Yape, agente BCP, Banco de la Nación o Pagalo.pe. AQUÍ te contamos qué hacer si quieres utilizar tu aplicación de Yape para este movimiento:

Primero genera un ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/

Ahora elige el trámite a realizar.

Finalmente entra a la aplicación Yape, luego ve a 'Yapear servicios', selecciona Reniec y coloca el número de ticket.

Beneficios del DNI electrónico 3.0