Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
Cristal vs Universitario HOY desde el Gallardo

¡El goleador! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario ante Cristal a través de un penal

El goleador de Universitario, Álex Valera, volvió a marcar anotando el 2-0 contra Sporting Cristal en el Torneo Apertura de la Liga 1.

Luis Blancas
Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario sobre Sporting Cristal a través de un penal
Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario sobre Sporting Cristal a través de un penal | Composición: Líbero
Universitario de Deportes estaba ganando 1-0 a Sporting Cristal en la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, pero no cesó en su intento de ampliar la ventaja. Por lo tanto, luego de un penal correctamente sancionado, Álex Valera marcó el segundo gol del equipo merengue contra el equipo cervecero.

Referente de Sporting Cristal dio fuerte comentario en contra de Universitario: "El Monumental era mi parque de diversiones"

PUEDES VER: Referente de Cristal rotundo contra Universitario: "El Monumental era mi parque de diversiones"

Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario sobre Sporting Cristal a través de un penal

A los 30 minutos del primer tiempo, Álex Valera tomó el balón para anotar el segundo gol de Universitario ante Sporting Cristal a través de un penal cobrado por el árbitro Edwin Ordóñez.

Antes del penal, el equipo crema estaba en posición de ataque cuando el delantero brasileño Felipe Vizeu cometió una dura falta a Caín Fara dentro del área del equipo rimense.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

  2. José Carabalí definió magistralmente para el 1-0 de Universitario tras brillante pase de Alzugaray

