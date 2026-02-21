- Hoy:
¡El goleador! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario ante Cristal a través de un penal
El goleador de Universitario, Álex Valera, volvió a marcar anotando el 2-0 contra Sporting Cristal en el Torneo Apertura de la Liga 1.
Universitario de Deportes estaba ganando 1-0 a Sporting Cristal en la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, pero no cesó en su intento de ampliar la ventaja. Por lo tanto, luego de un penal correctamente sancionado, Álex Valera marcó el segundo gol del equipo merengue contra el equipo cervecero.
Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario sobre Sporting Cristal a través de un penal
A los 30 minutos del primer tiempo, Álex Valera tomó el balón para anotar el segundo gol de Universitario ante Sporting Cristal a través de un penal cobrado por el árbitro Edwin Ordóñez.
Antes del penal, el equipo crema estaba en posición de ataque cuando el delantero brasileño Felipe Vizeu cometió una dura falta a Caín Fara dentro del área del equipo rimense.
Video: L1MAX
