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Futbolista peruano falleció trágicamente tras ser arrastrado por el mar: "Ingresó con amigos"
Luto en el balompié nacional. Futbolista peruano fue encontrado sin vida luego de que el mar lo arrastrara por culpa del fuerte oleaje.
Una tragedia en el fútbol peruano. El cuerpo de talentoso jugador fue hallado sin vida este viernes 13 de marzo luego de que el deportista fuera arrastrado por la corriente marina, esto debido al fuerte oleaje que hay en el Océano Pacífico actualmente. Los restos ya fueron trasladados a la morgue para que se le realice el peritaje correspondiente.
Según informó TV Perú en redes sociales, Adrián de la Cruz fue encontrado varado en la playa Los Hornillos, ubicada en Huacho, luego de haber estado desaparecido por dos semanas. El 1 de marzo fue la última vez que el deportista nacional fue visto en persona, y después de ello se desplegó una búsqueda intensa que, lamentablemente, terminó de la peor manera.
El futbolista del Club Sport Andahuasi, de la Copa Perú, pasaba una tarde en el mar junto a sus dos amigos pensando que sería como cualquier día de playa, pero la corriente marina terminó arrastrándolo a las profundidades y no pudo salir a flote, por lo que terminó falleciendo poco después y recién ahora, 12 días después, hallaron su cadáver.
“Agradezco a Dios y las entidades que estaban presentes. Fueron como ángeles que estuvieron de noche y de día, ayudando a buscar a mi sobrino. Por fin llegó mi 'Adriancito' a casa”, indicó entre lágrimas la tía de Adrián de la Cruz para las cámaras de TV Perú. El cuerpo ahora está en la morgue de Huacho, Lima.
Club Sport Andahuasi lamentó fallecimiento
Adrián de la Cruz falleció.
“El Club Sport Andahuasi expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Adrián La Cruz por su sensible fallecimiento. Nos unimos al dolor de todos quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él dentro y fuera de las canchas. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”, indicó el club a través de su cuenta oficial de Facebook.
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