¡Mucha atención! Actualmente, el sistema migratorio de Estados Unidos atraviesa una nueva crisis. En este contexto, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) implementó un mecanismo de verificación de antecedentes más exhaustivo, lo que ha derivado en la suspensión de la adjudicación de cerca de 12 millones de casos en espera. Esta medida ha generado preocupación entre los solicitantes. ¿De qué nacionalidad son los más afectados?

Nuevo control de seguridad paraliza millones de casos en USCIS; los de este país son los más afectados

Medios internacionales y las propias autoridades compartieron más detalles sobre la nueva normativa, que impone la obligación de reenviar huellas dactilares previamente registradas al sistema del FBI como parte de un proceso de revisión más riguroso. Este cambio se deriva de una orden ejecutiva firmada por Trump en 2026, que busca facilitar un acceso más amplio a las bases de datos criminales federales.

Nuevo control de seguridad paraliza millones de casos en USCIS; los de este país son los más afectados.

Entre las nuevas disposiciones destacan las siguientes:

La revisión obligatoria en el sistema Next Generation Identification (NGI).

(NGI). Se establece una prohibición temporal para aprobar casos sin una verificación exhaustiva.

Los funcionarios han recibido instrucciones de suspender cualquier decisión hasta que se complete este proceso.

Esta pausa en la tramitación perjudica millones de solicitudes, incluidas las relacionadas con la residencia permanente (Green Card), la ciudadanía (naturalización), el asilo y las peticiones familiares. Antes de la implementación de esta medida, el sistema ya acumulaba más de 11,6 millones de casos pendientes.

Impacto directo para los cubanos

La comunidad cubana se encuentra entre las más afectadas por la reciente caída del 99,8% en las aprobaciones de residencia. Durante el último mes, se presentaron más de 7.000 solicitudes, de las cuales únicamente 15 fueron aprobadas.

Esta situación se agrava con la inclusión de esa comunidad en las restricciones migratorias, lo que ha dejado a miles de personas en un limbo legal, sin claridad sobre su futuro.