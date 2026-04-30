¡Gran peligro para la comunidad! Recientemente, la Oficina del Sheriff del Condado de Seminole, en Florida, EE. UU., informó que una pareja notó que un hombre grababa a sus hijas en un Walmart cercano a Oviedo y decidió confrontarlo. La acción del padre de las menores permitió hallar cientos de imágenes relacionadas con abuso sexual infantil en el dispositivo del sospechoso. ¿Qué pasó con este individuo?

Walmart: hombre fue confrontado y arrestado tras ser expuesto grabando a menores; esta es su actual situación

'Wesh2' compartió más detalles sobre este caso, ocurrido este domingo 26 de abril en el Walmart de Deep Lake Road, en EE. UU., donde Jamilette Santana estaba en el pasillo de juguetes junto a sus hijas de 4 y 8 años. La madre notó que un hombre, identificado como Dylan Ouellette, parecía grabarlas.

“Cuando hacemos contacto visual y él se da cuenta de que yo me doy cuenta de lo que está haciendo, automáticamente guarda el teléfono en el bolsillo”, señaló Santana a las autoridades. Frente a ello, según el relato, el hombre intentó abandonar la tienda, pero el esposo de Santana lo persiguió y lo confrontó antes de que pudiera escapar.

Un video del altercado fue compartido por el medio en mención, que muestra al marido exigiendo ver las grabaciones. “¡Enséñame el maldito video, hermano!”, se escucha en la grabación. “Este imbécil estaba grabando a mi hija y a mi esposa”, añadió furioso el padre de familia.

Al respecto, la Oficina del Sheriff del Condado de Seminole fue notificada de inmediato y se presentó en el lugar. Allí arrestó a Ouellette, de 21 años, quien enfrentó cargos por merodeo y alteración del orden público. Ouellette admitió a los agentes que consideraba “lindas” a la madre y a sus hijas, lo que lo llevó a grabarlas. Los oficiales encontraron otras grabaciones en su teléfono de diferentes familias. Un empleado de Walmart también testificó que Ouellette había declarado haber grabado a niñas.

¿Qué más revelaron los detectives al respecto?

Luego de obtener una orden de registro para el teléfono de Ouellette, los detectives confirmaron que hallaron fotos y videos que mostraban material de abuso sexual infantil. En su declaración jurada, presentada durante su detención, expusieron que existían mensajes en Telegram donde Ouellette supuestamente manifestaba su preferencia por niñas de entre 7 y 14 años y expresaba deseos inapropiados hacia ellas.

Este 29 de abril, por la tarde, Ouellette se presentó ante un juez y enfrentó un total de 50 cargos por posesión de pornografía infantil. La fianza se estableció en 35.000 dólares por cada uno de los cargos, con lo que alcanzó un total de 1.750.000 dólares. El juez impuso varias restricciones, entre ellas la prohibición de contacto con menores de 18 años, el acceso a dispositivos electrónicos con internet y el seguimiento por GPS.