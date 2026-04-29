ALERTA MÁXIMA por tormenta de granizo: Walmart Supercenter de Springfield evalúa daños tras el COLAPSO DE TRAGALUCES sobre clientes que huían

Una intensa tormenta de granizo en Estados Unidos generó una situación de emergencia en la ciudad de Springfield, Misuri, donde el Walmart Supercenter local tuvo que ser evacuado de manera urgente. El fenómeno climático, caracterizado por la caída de granizo de gran tamaño, sorprendió a clientes y trabajadores dentro del establecimiento y provocó momentos de tensión, mientras la estructura del edificio comenzaba a sufrir daños. Este evento se suma a una serie de sistemas de tormentas severas que han afectado a diversas regiones del país.

Un Walmart en el norte de Springfield fue evacuado y cerrado.

Una tormenta de granizo rompe tragaluces y obliga al cierre del Walmart del norte de Springfield

El Walmart Supercenter de Springfield se convirtió en el epicentro de una evacuación masiva luego de que una fuerte tormenta de granizo impactara directamente el edificio. El granizo golpeó con intensidad el techo del establecimiento, afectando los tragaluces y generando riesgo estructural, lo que obligó al personal a activar los protocolos de emergencia para resguardar a los clientes.

El fenómeno forma parte de un sistema meteorológico severo que ha afectado distintas zonas del centro de Estados Unidos, donde eventos de granizo han causado daños en viviendas, vehículos y centros comerciales, incluido este Walmart en Springfield, uno de los principales puntos comerciales de la ciudad.

Walmart de Springfield en Estados Unidos: tormenta extrema deja daños y obliga a inspección estructural

Tras el incidente, el Walmart Supercenter de Springfield permanece bajo evaluación mientras equipos especializados inspeccionan la magnitud de los daños provocados por el granizo. El evento encendió las alertas en la región debido a la frecuencia de las tormentas severas que afectan el centro de Estados Unidos, lo que genera preocupación entre autoridades y residentes.

El medio Springfield Daily Citizen informó de manera textual que "la tormenta de granizo provocó daños significativos en el Walmart Supercenter y forzó la evacuación inmediata de clientes por razones de seguridad", confirmando la gravedad del episodio y la rápida respuesta del personal del establecimiento. Mientras continúan las revisiones en el Walmart Supercenter de Springfield, las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles nuevos eventos climáticos extremos en Estados Unidos.