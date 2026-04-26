GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE recibe NUEVAS ÓRDENES para la detención de extranjeros, ¿qué cambió?

En Estados Unidos, un nuevo giro en las políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está generando un impacto directo en los procesos de detención de inmigrantes, tanto en el caso de personas con estatus migratorio regular como en el de inmigrantes indocumentados. De acuerdo con fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia habría recibido nuevas instrucciones para modificar sus controvertidos operativos migratorios, en medio de fuertes críticas públicas y denuncias legales.

ICE ordena reducir detenciones en tribunales y no entrar a viviendas sin orden judicial.

Según reportó Telemundo, este cambio responde a la creciente presión social por las detenciones en los tribunales, los operativos en viviendas y las muertes de personas extranjeras bajo custodia, hechos que han encendido el debate sobre las prácticas del ICE en el país.

Agentes de ICE reciben nuevas órdenes para detener a inmigrantes en tribunales y domicilios

Uno de los cambios más relevantes en las nuevas directrices afecta directamente la forma en que el ICE realiza arrestos en viviendas y en cortes de inmigración. Funcionarios citados bajo anonimato indicaron que los agentes ya no pueden ingresar a domicilios para detener a inmigrantes sin una orden judicial emitida por un juez.

Este punto representa una diferencia importante, ya que anteriormente se permitía el ingreso mediante documentos administrativos, una práctica fuertemente cuestionada por organizaciones civiles que advertían posibles violaciones de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En ese contexto, Telemundo informó que las oficinas locales del ICE han comenzado a recibir nuevas instrucciones para revertir los polémicos operativos contra migrantes.

Se reporta una reducción significativa de arrestos en tribunales migratorios, ya que ahora el ICE solo detendría a personas durante las audiencias cuando exista una determinación clara de deportación, lo que representa un cambio respecto de prácticas anteriores que incluían detenciones dentro de las propias cortes. En este contexto, organizaciones como la ACLU y Protect Democracy habían denunciado estas acciones, argumentando que el uso de formularios administrativos para ingresar a domicilios sin orden judicial vulnera los derechos constitucionales de los inmigrantes en Estados Unidos.

Aumento de cuestionamientos al ICE por la detención de inmigrantes en Estados Unidos

Este giro en las políticas migratorias ocurre en paralelo a la renuncia de Todd Lyons, director interino del ICE, quien dejará el cargo el 31 de mayo tras poco más de un año en funciones. Su gestión estuvo marcada por la expansión de los operativos migratorios y por crecientes críticas al manejo de la detención de inmigrantes indocumentados.

Lyons aseguró en su carta de renuncia que liderar la agencia fue un honor, aunque atribuyó su salida a motivos personales y familiares. Sin embargo, su salida coincide con una ola de cuestionamientos por muertes de migrantes en centros de detención y por operativos que han terminado en tragedias.

Un informe publicado en la revista médica JAMA encendió aún más las alarmas al revelar que la tasa de mortalidad en centros de detención migratoria alcanzó 88,9 muertes por cada 100.000 personas detenidas en el año fiscal 2026, el nivel más alto en más de dos décadas. En medio de este escenario, el debate sobre las políticas del ICE en Estados Unidos continúa creciendo, especialmente en torno al trato hacia inmigrantes legales e indocumentados, y al futuro de las medidas de control migratorio en el país.