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ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: USCIS REVOCARÁ la ciudadanía de estas personas y NO la podrán recuperar

EE. UU. tomó la decisión de revocar la ciudadanía estadounidense a un grupo específico de personas, lo que ha ocasionado un cambio en la política migratoria.

Melanni Miranda
USCIS revocará la ciudadanía de estas personas y NO la podrán recuperar.
USCIS revocará la ciudadanía de estas personas y NO la podrán recuperar. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¡Mucha atención! Recientemente, la administración de Donald Trump ha impulsado una iniciativa para examinar casos de personas nacidas en el extranjero. Según información de las autoridades locales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa numerosos expedientes con la finalidad de identificar posibles irregularidades en los trámites de naturalización. ¿Quiénes ya no podrán ingresar al país?

El ICE emitió nuevas instrucciones sobre detención de inmigrantes.

PUEDES VER: GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE recibe NUEVAS ÓRDENES para la detención de extranjeros, ¿qué cambió?

Atención, inmigrantes: USCIS revocará la ciudadanía de estas personas y NO la podrán recuperar

'El Cronista' compartió más datos sobre esta medida, que se inscribe dentro de una estrategia más amplia enfocada en fortalecer los controles migratorios en EE. UU.. En este marco, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha incrementado la verificación de antecedentes y documentación, para lo cual redistribuyó personal especializado a fin de detectar posibles fraudes.

Es importante saber que la atención se centra de manera específica en aquellos casos en los que se sospecha que los solicitantes han ocultado información relevante, como antecedentes penales o vínculos con actividades delictivas.

USCIS

USCIS revocará la ciudadanía de estas personas y NO la podrán recuperar.

Si se confirman estas irregularidades, el Gobierno de Trump podría proceder con la revocación de la ciudadanía estadounidense, un proceso poco común pero que conlleva graves repercusiones. Las autoridades han aclarado que no todos los ciudadanos naturalizados son sometidos a revisión.

Históricamente, los casos de desnaturalización se han aplicado en circunstancias específicas, como las siguientes:

  • El ocultamiento de delitos graves.
  • La participación en crímenes de guerra.
  • Violaciones a los derechos humanos.
  • Fraudes al sistema público, como en programas de salud.
  • La falsificación de información durante el proceso migratorio.

¿Nueva estrategia de USCIS?

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. calcula que cada año cerca de 800.000 personas adquieren la ciudadanía, lo que resalta la magnitud, aunque restringida, de estas indagaciones.

Sin embargo, el aumento en el número de casos examinados indica un giro en la estrategia. Anteriormente, estas acciones eran consideradas excepcionales, pero en la actualidad se han integrado en un enfoque más estructurado para supervisar el proceso migratorio.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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