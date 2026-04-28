Nadie lo vio venir: la razón por la que el Walmart Supercenter de Wiggins fue DESALOJADO por ALERTA MÁXIMA

Durante la madrugada en Estados Unidos, un inesperado incidente obligó a activar protocolos de emergencia en un Walmart Supercenter de Wiggins, lo que generó alarma entre autoridades y trabajadores. La situación se originó alrededor de las 3:00 a. m., cuando equipos del Departamento de Bomberos de Wiggins acudieron tras un reporte de una posible fuga de gas en las inmediaciones del establecimiento. Lo que encontraron motivó una evacuación preventiva inmediata del local, mientras se aseguraba la zona para evitar mayores riesgos.

El Walmart Supercenter de Wiggins fue desalojado por una fuga de gas.

Evacuación en Walmart EE. UU.: lo que ocurrió en el Supercenter de Wiggins tras la alerta por gas

De acuerdo con información difundida por WXXV News 25, el incidente se produjo cuando una tubería de gas ubicada en el exterior del Walmart Supercenter de Wiggins, Estados Unidos, fue golpeada de forma accidental, lo que provocó la activación de una alerta de seguridad. El personal de bomberos confirmó que no se trataba de una falla interna del establecimiento, sino de un daño externo que comprometía la seguridad del área.

Como medida preventiva, se ordenó la evacuación total de un Walmart en Estados Unidos, mientras los equipos especializados trabajaban para controlar la situación y evaluar los posibles riesgos. La prioridad, según las autoridades, fue proteger tanto a clientes como a empleados ante cualquier eventualidad relacionada con la fuga de gas.

El Walmart de Wiggins sigue cerrado: reparaciones y condiciones para su reapertura en EE. UU.

Tras la evacuación del Walmart Supercenter de Wiggins, la tienda quedó cerrada temporalmente mientras se realizan las reparaciones correspondientes en la tubería de gas dañada. Las autoridades locales y la compañía de gas trabajan en conjunto para garantizar que el área sea completamente segura antes de permitir el retorno de las operaciones.

En ese sentido, WXXV News 25 señaló textualmente: "la tienda permanecerá cerrada hasta que se completen las reparaciones y la zona sea declarada segura por la compañía de gas". Una vez finalizados los trabajos y verificada la seguridad del entorno, el establecimiento de Walmart en Estados Unidos retomará su actividad comercial habitual.