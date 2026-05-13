MUY ALERTA, inmigrantes legales e indocumentados: abogado recomienda a estos grupos EVITAR SALIR de Estados Unidos

En un contexto migratorio cada vez más incierto en Estados Unidos, los inmigrantes, tanto con estatus regular como indocumentado, enfrentan situaciones de riesgo al salir del país. De acuerdo con información difundida en un reporte de N+ Univision 45 Houston, algunos grupos podrían quedar atrapados en un "limbo migratorio" al intentar reingresar, lo que ha generado alertas entre expertos en leyes de inmigración. La recomendación principal de un abogado consultado es clara: evaluar cuidadosamente cualquier viaje internacional antes de tomar una decisión.

¿A qué grupos de inmigrantes se les recomienda no salir de Estados Unidos y por qué?

El análisis difundido por N+ Univision 45 Houston advierte que no todos los inmigrantes en Estados Unidos tienen las mismas condiciones al salir del país. Algunos casos, especialmente aquellos en procesos pendientes o con beneficios migratorios temporales, podrían enfrentar complicaciones al intentar regresar, quedando en una especie de vacío legal que retrasa o bloquea su reingreso. Este escenario afecta tanto a inmigrantes con estatus regular como a inmigrantes indocumentados, dependiendo de su situación particular ante las autoridades migratorias.

En ese sentido, el asesor jurídico Armando Olmedo, consultado por TelevisaUnivision, enfatiza que cada caso debe ser revisado de forma individual antes de viajar, ya que un error de cálculo podría derivar en la pérdida de oportunidades de regularización o incluso en procesos de deportación.

El "limbo migratorio" en EE. UU. afecta principalmente a personas con estatus temporales o en procesos administrativos inconclusos

El foco de la advertencia recae especialmente en inmigrantes indocumentados y personas con trámites migratorios incompletos o en revisión. Según el enfoque presentado por N+ Univision 45 Houston, el riesgo no solo está en salir del país, sino también en las consecuencias que puede traer el intento de retorno a territorio estadounidense.

En palabras atribuidas a la fuente informativa, el mensaje central es contundente: "los inmigrantes deben evitar salir de Estados Unidos si su estatus migratorio no está completamente resuelto", debido a las posibles complicaciones en el reingreso y la activación de procesos migratorios adversos.

Este tipo de advertencias cobra cada vez más relevancia en el actual panorama de inmigración en Estados Unidos, donde los cambios en políticas y procedimientos pueden impactar directamente a miles de familias que dependen de la estabilidad migratoria para su vida cotidiana y laboral.