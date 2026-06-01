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¿Emilio Saba se convertirá en nuevo refuerzo de Universitario para el Clausura 2026? Esta es la verdad
En las últimas horas, se comentó que Emilio Saba se aproxima como el flamante fichaje de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026.
Universitario de Deportes cerró el Torneo Apertura 2026 en la cuarta posición de la tabla de posiciones. El elenco crema ha generado mucha incertidumbre en cuanto a su rendimiento, por lo que no es un secreto que tendrá refuerzos en el primer equipo al mando de Héctor Cúper. Justamente, uno de los jugadores que ha tomado fuerza en las últimas horas es Emilio Saba, quien actualmente defiende los colores de Sport Boys y que está en calidad de préstamo por parte de FBC Melgar.
¿Emilio Saba será nuevo jugador de Universitario?
Recientemente, el periodista Gustavo Peralta hizo un alto durante el programa 'Modo Fútbol' para aclarar la situación de Emilio Saba con Universitario de Deportes. Resulta que el lateral derecho es del gusto de la institución crema desde hace buen tiempo, pero al día de hoy no existe conversaciones u alguna negociación para confirmar su traspaso a tienda merengue.
Eso sí, existe un sondeo como para ver la situación del seleccionado de Palestina, ya que su cesión con Sport Boys finaliza al cierre del 2026, así como su vínculo con FBC Melgar que es dueño de su pase. Ya se verá qué ocurra más adelante en el entorno del jugador, quien viene siendo pieza fundamental en el club rosado.
"Salió que Emilio Saba estaba a nada de firmar por Universitario. Primero, pertenece a Melgar y está préstamo en Sport Boys. Hemos tenido contacto con gente muy cercana al jugador y sí es un jugador que gusta en la 'U'. Ha habido sondeo, pero no hay negociación ni algo que esté avanzado con Melgar o el jugador. Solamente un sondeo. No ha pasado nada. En la 'U' dicen que el tema está muy frío. Nada formal", reveló el periodista Gustavo Peralta.
(VIDEO: Modo Fútbol)
Emilio Saba convocado a la selección de Palestina
El lateral derecho ya ha tenido actuaciones con la selección de Palestina y ahora no será la excepción en los amistosos que tenga dicho equipo para la fecha FIFA de junio. Emilio Saba quiere seguir en un gran nivel a sus 25 años de edad, entendiendo que se le puede presentar más ofertas en el próximo libro de pases.
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