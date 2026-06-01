Renzo Garcés confirmó si dejará Alianza Lima para fichar por club extranjero: "Estoy pensando..."

Alianza Lima cerró su participación en el Torneo Apertura con un empate 1-1 ante FC Cajamarca y ahora la mayoría de jugadores tomarán unas vacaciones previo a comenzar su receso para afrontar la segunda parte de la temporada. Sin embargo, elementos como Renzo Garcés deben sumarse a los entrenamientos de la selección peruana, que afrontará dos amistosos previo al Mundial.

El defensor ha sido noticia en los últimas semanas no solo por sus destacadas actuaciones, sino también por presuntas ofertas de equipos extranjeros, que de concretarse, podrían dejar al equipo íntimo sin uno de sus principales baluartes de cara al Torneo Clausura.

Sin embargo, más allá de las informaciones que han surgido, el ‘Charapa’ sostiene que está 100% mentalizado en su desempeño con el club victoriano, con el que espera obtener el título nacional a fin de año.

"Que yo sepa no (sobre si tiene ofertas), estoy pensando 100% de Alianza Lima. Felices por este primer torneo, pero el objetivo principal es a fin de año”, dijo el ‘Pastor’ para las cámaras de Movistar Deportes a su regreso a Lima.

Renzo Garcés ha sido figura de Alianza Lima en el Apertura

El zaguero también se refirió a la selección peruana, a la que fue convocado recientemente y en breve se pondrá a las órdenes de Mano Menezes, con miras a los amistosos frentea Haití y la todopoderosa España.

"Gracias a Dios, el privilegio de poder estar en la selección. Estoy preparado, voy a seguir trabajando al máximo y tratar de dar lo mejor. Todo el que viene va a querer jugar, pero uno tiene que ganárselo a través de los entrenamientos y al final el entrenador es el que decide", agregó.

Renzo Garcés: trayectoria