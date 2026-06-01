¿Refuerzo? Futbolista clasificó a octavos de Libertadores y se confiesa: "Soy hincha de Sporting Cristal"

Sporting Cristal es uno de los clubes que no ha cerrado de gran manera el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El cuadro celeste se ubica a tres puntos de la zona de descenso, por lo que tomará medidas radicales para tratar de salir de ese mal momento. En medio de esta desazón para el elenco del Rímac, un futbolista que acaba de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores se ha pronunciado públicamente para decir que es hincha del conjunto bajopontino, ¿Se aproxima un nuevo fichaje?

Futbolista que clasificó a octavos de Libertadores es hincha de Sporting Cristal

Nos referimos a Jesús Pretell, actual volante de Liga de Quito que es dirigido por Tiago Nunes. Luego de su salida de Sporting Cristal, el mediocampista nacional ha trabajado duro para ganarse un puesto en el once titular, por lo que llega con mucha confianza a lo que es la convocatoria a la selección peruana.

Fuera de las sensaciones de lo que serán los amistosos de la Bicolor ante Haití y España, Pretell no fue ajeno a lo que vive Sporting Cristal a estas alturas de la temporada. Aseguró ser hincha del club celeste y espera que poco a poco el plantel logre conseguir mejores resultados con los jugadores que tiene en el plantel.

"Vengo trabajando día a día. Sigo mejorando para estar en el once. ¿Sé del momento de Cristal? Sí, de todas maneras. Yo soy hincha de Sporting Cristal y hoy no está pasando un buen momento, pero sé que el equipo va a levantar porque hay jugadores de jerarquía y compañeros que en realidad quiero bastante. Hablaré de muchos temas con Yoshimar Yotún.", declaró Jesús Pretell.

Jesús Pretell convocado a la selección peruana

La selección peruana llamó a Jesús Pretell para los amistosos de la selección peruana ante Haití y España. Mano Menezes tiene todo el plantel a sus disposición y espera competir de igual a igual ante selecciones que afrontarán la Copa del Mundo 2026.