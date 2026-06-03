Universitario avanza por volante de casi medio millón para el Clausura: "La próxima semana..."

Universitario de Deportes no quiere dormirse en sus laureles y empieza a moverse con fuerza para cerrar lo más pronto posible sus primeros fichajes de cara al Torneo Clausura 2026. Entre sus principales opciones figura un volante nacional que destaca en la Liga 1. Nos referimos a Adrián Quiroz, quien avanza en su fichaje por los cremas.

Universitario avanza por Adrián Quiroz, volante de casi medio millón, para el Clausura

Durante el programa 'Modo Fútbol', conversaron con el exfutbolista Marcus di Giuseppe, más conocido como Bica, quien actualmente es representante de Adrián Quiroz. Durante la entrevista, confirmó que Universitario está interesado en fichar al volante de Los Chankas.

"Lo que dice Adrián (Quiroz) es lo que tenemos. Hay una propuesta de la 'U', pero nosotros estamos enfocados en la selección. Son dos partidos importantes para el jugador, porque hace crecer su carrera. El extranjero siempre es una intención nuestra, para buscar su mejoría y lo que quiere la comisión técnica de la selección", indicó.

No obstante, Bica fue contundente al señalar que la 'U' ha presentado una oferta importante y ahora está en negociación entre clubes para definir su salida del cuadro andahuaylino. Asimismo, precisó que la próxima semana se definirá si Adrián Quiroz acepta la oferta de los merengues.

Video: 'Modo Fútbol'

"Los tiempos corren muy rápido, la 'U' viene con una propuesta muy fuerte en el medio local. Todavía la ventana en Brasil se abre el 1 de julio. La 'U' llega y debemos parar para pensar que es mejor. La negociación está y la negociación ahora es entre clubes para solucionar la cláusula. Tenemos tiempo para tomar la decisión final: la próxima semana de quedarnos en la 'U' o ver opciones en el extranjero” , aseveró.

¿Qué condiciones contractuales ofrece Universitario a Adrián Quiroz?

En esa misma línea, el representante del futbolista nacional reveló que Universitario ha ofrecido un importante contrato al jugador y que está contemplada una cláusula de salida hacia el extranjero.

"La 'U' ofrece dos años y siete meses, pero con cláusula de salida. La idea es que la 'U' recupere esa inversión con una ganancia porque es el equipo que está apostando por él y tengan la opción de salir en un futuro al extranjero", sentenció.