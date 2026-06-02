Álvaro Barco reveló que Universitario deberá pagarle todo a Miguel Silveira si quiere sacarlo: "No existe..."

Luego de muchos días en silencio, finalmente Álvaro Barco decidió pronunciarse sobre el caso de Miguel Silveira y Universitario de Deportes. Sucede que el brasileño es uno de los jugadores que saldrá del cuadro crema para el Torneo Clausura 2026, pero surgió una información que señalaba que el exdirector deportivo le había puesto una cláusula de rescisión bastante alta para sacar algún tipo de "beneficio irregular".

Ante esto, Álvaro Barco decidió dejar en claro que esto no fue así y explicó cuál es la situación que tiene Miguel Silveira con Universitario de Deportes, así como lo que debe hacer el cuadro merengue si es que ya no desea contar con el habilidoso volante brasileño.

“Poner, o que pueda ser irregular como, como dicen todos ustedes. Que haya un monto específico es un tema de protección contra un club que quiera comprar, no contra una resolución de contrato, que eso no existe”, empezó diciendo el exdirectivo crema en diálogo con el programa de YouTube del periodista Carlos Univazo.

Luego, añadió que no existe una cláusula de rescisión unilateral o por bajo rendimiento, por lo que Universitario deberá pagarle todo o sentarse a negociar con el futbolista.

“No, no, no. No sé por qué no entienden las cosas, es es es alucinante. Si este muchacho no quiere irse, no se puede ir, al igual como Valera, al igual que... no existe en la cláusula de resoluciones unilaterales o por bajo rendimiento. No existe. Si tú quieres votar un jugador, o le pagas todo el contrato o llegas a un acuerdo, pero no existe cláusulas de, ni montos específicos por resolución de contrato unilaterales, que es en este caso, seguramente la ‘U’. ¿La ‘U’ quiere que este muchacho, quiere resolver el contrato? Va a tener que negociar”, expresó.

Finalmente, Álvaro Barco expresó que se le puso un monto específico a Miguel Silveira para proteger a Universitario por si viene otro club a querer comprarlo.

“Tú puedes poner en el contrato del jugador 10 millones de dólares y eso es una protección contra un club que quiera comprarlo. En este caso, la U se protege y le pone un monto alto, pero eso es exclusivamente para eso, no para resolver el contrato. Y eso... a eso es lo que voy, ¿por qué no se informan? ¿Por qué no puedes preguntar? O sea... o sea, ¿qué? ¿Qué? Van a quedar mal. Sino que lanzan su comentario, ¿no? Y y dejan de entrever que el tema es irregular, el tema tiene cuestionamientos...”, finalizó.