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Confirmado: Universitario ya tiene su primer refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Universitario de Deportes ya tiene confirmado el primer futbolista que reforzará su plantilla de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes sigue firme en su intención de reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, ya que en el Apertura no logró salir campeón. Tras ello, desde Cienciano confirmaron al primer futbolista que reforzará al club crema en busca del título nacional de la actual temporada: estamos hablando de Álvaro Rojas.
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Universitario y su primer refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Cienciano utilizó su cuenta de redes sociales para hacer oficial el regreso de Rojas a Universitario, ya que desde el equipo merengue decidieron su retorno para formar parte del plantel que liderará Héctor Cúper.
“Informamos a nuestros hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que el Club Universitario de Deportes ha decidido hacer efectiva la cláusula establecida en el convenio de préstamo del futbolista Álvaro Rojas, por lo que el jugador retornará a la institución a la que pertenece”, afirmó el club cusqueño.
Álvaro Rojas volverá a Universitario para disputar el Torneo Clausura 2026 tras su paso por Cienciano
Cabe mencionar que Álvaro Rojas tiene contrato con Universitario de Deportes hasta diciembre de 2026, por lo que durante las últimas dos temporadas fue prestado a Juan Pablo II y luego a Cienciano. Fue en el conjunto de Chongoyape donde más destacó y dio el salto al Cusco.
¿Cómo le fue a Álvaro Rojas en Universitario?
Rojas fue comprado por Universitario en 2019 desde las juveniles de Sporting Cristal y, tras destacar en las divisiones menores, formó parte de la reserva del club. Debido a su gran rendimiento, fue promovido al equipo principal en 2023, donde jugó dos partidos e hizo su debut en la Liga 1. Asimismo, en 2024, antes de partir a Juan Pablo II a préstamo, disputó tres encuentros y, como parte de su trayectoria, cuenta con dos títulos nacionales.
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