¿Ezequiel Piovi deja Estudiantes de La Plata para firmar por Universitario? Se reveló la verdad

Universitario de Deportes fue noticia ante la posibilidad de fichar a un futbolista de talla internacional como Ezequiel Piovi. El actual mediocampista de Estudiantes de La Plata viene de sumar minutos en la Liga Argentina y de ser partícipe de la clasificación del equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ante esta posibilidad de convertirse en refuerzo de los cremas, se conoció la verdad sobre esta presunta negociación.

¿Ezequiel Piovi dejará Estudiantes para firmar por Universitario?

Durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista Gustavo Peralta dio información sobre el presente de Ezequiel Piovi y su presunta cercanía con Universitario de Deportes. Lo cierto es que no hay nada entre ambas partes para que se convierta en refuerzo de los merengues a mitad de temporada.

Ezequiel Piovi no llegará a Universitario de Deportes.

El pivote es una de las apuestas del 'Pincharrata' que costó 2.8 millones de dólares, por lo que lo quieren tener en el equipo para afrontar las instancias finales de la Libertadores. Eso sí, en caso un club desee de sus servicios deberá pagar la cláusula equivalente a 4 millones de dólares, por lo que es una situación prácticamente imposible para que arribe a Ate con Universitario.

"No hay nada entre Universitario y Piovi. La agencia del jugador tiene a jugadores de la 'U', pero no. Piovi tiene 33 años y Estudiantes lo compró por 2.8 millones de dólares. Acaba de meterse a octavos de final de Libertadores. La cláusula de salida de Piovi es de 4 millones de dólares, entonces no hablemos de cosas irreales. ¿Por qué sigue a la 'U'? Porque la agencia que maneja a todos los jugadores se siguen entre todos, pero no es que ya llega a la 'U'. Eso me lo dice desde la agencia que maneja Piovi. No se le ha ofrecido", manifestó el periodista Gustavo Peralta.

(VIDEO: Modo Fútbol)

Universitario anunciará salidas del primer equipo

Estos son los jugadores que no seguirán en Universitario: Martín Pérez Guedes (decisión del jugador), José Rivera, Miguel Silveira, Sekou Gassama, Paolo Reyna y Hugo Ancajima. Se espera que todo se resuelva entre la dirección deportiva y los jugadores, por lo que habría varias novedades en este mercado de pases.