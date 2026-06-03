Campeón del fútbol árabe reveló su emoción tras firmar con Alianza Lima: "La mejor decisión"

Alianza Lima logró tener un notable rendimiento en la primera parte de la temporada, donde consiguió quedarse con el título del Torneo Apertura y ahora busca la gloria en la Liga 1 2026. En medio de ello, uno de sus fichajes más recientes, recordado por salir campeón en el fútbol árabe, sorprendió al expresar su alegría por defender la camiseta blanquiazul.

Campeón del fútbol árabe reveló su emoción tras firmar con Alianza Lima

Uno de los jugadores que más ilusión ha generado en los hinchas de Alianza Lima por su rendimiento es Esteban Pavez, quien llegó a inicios de esta temporada y se convirtió en uno de los pilares del equipo, y fue clave en la obtención del primer título de la Liga 1.

Durante una entrevista con el medio chileno ‘ADN’ no dudó en remarcar que una de las mejores elecciones de su carrera fue firmar con la escuadra victoriana, donde se volvió a enamorar del fútbol.

Esteban Pavez reveló su gran alegría por haber firmado con Alianza Lima

"Se dio todo como lo pensé desde un principio. Desde que llegué a Alianza la idea era ser campeón. Creo que haberme ido a Alianza fue la mejor decisión que pude haber tomado. Me volví a reencantar con el fútbol y estoy feliz de eso", señaló el destacado volante.

Por otro lado, el pivote chileno destacó la gran relación que entabló con el DT Pablo Guede y sus compañeros de plantel. Además, indicó que está muy contento por el rendimiento que viene mostrando en Alianza Lima.

"Ya lo dije muchas veces lo que pienso de Pablo Guede y más allá de ello me encontré con un muy buen grupo humano, muchos jugadores de experiencia, muy humildes y que me hicieron sentir como en casa desde el primer día”, acotó.

Esteban Pavez enalteció a Alianza Lima

Finalmente, Esteban Pavez no dudó en resaltar la grandeza de Alianza Lima e indicó que es muy similar a lo que representa Colo Colo en Chile, donde mueve pasiones incluso de visitante.

"Alianza Lima es igual a Colo Colo en muchos aspectos. Matute es muy parecido al estadio Monumental, la gente es muy pasional y el equipo tiene que ganar en todos lados. Vamos a jugar de visita y te encuentras con muchos hinchas; los hoteles están llenos de gente y los aeropuertos son una locura. Eso me gusta mucho, es como si nunca hubiera salido de Colo Colo”, sentenció.

Esteban Pavez fue campeón en el fútbol árabe

A lo largo de su carrera, Esteban Pavez ha militado en diversos clubes a nivel internacional; entre ellos figura Al-Nasr SC, de Emiratos Árabes Unidos, equipo al que llegó a mediados de 2019. Allí logró coronarse con el título de la UAE League Cup en 2020.