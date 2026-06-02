Poder Judicial falló en contra de Alianza Lima y deberá pagarle millonario monto a 'Chicho' Salas

Problemas en Alianza Lima. Tras los festejos del título del Torneo Apertura 2026, el Poder Judicial falló en contra de la institución blanquiazul y ordenó que le pague un monto millonario a Guillermo Salas. Como se recuerda, el 'Chicho' interpuso una denuncia contra el cuadro íntimo por haberlo despedido de manera arbitraria en 2023.

Finalmente, el PJ declaró la "desnaturalización de los recibos por honorarios y de los contratos de locación de servicios; en consecuencia, se declara la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada del Decreto Legislativo N.º 728, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 24 de julio de 2023".

Además, precisaron lo siguiente: "Se ordena que la demandada pague al actor la suma de S/ 973,875.45 y US$ 5,048.90 por los siguientes conceptos: gratificaciones legales, vacaciones, indemnización vacacional, vacaciones truncas y Compensación por Tiempo de Servicios".

En esa misma línea, el Poder Judicial señaló que: "Se ordena pagar S/ 506,017.40 por concepto de indemnización por despido arbitrario".

De esta manera, Alianza Lima deberá abonarle la cantidad de S/10.000,00 por concepto de indemnización por daños y perjuicios (daño moral).

Resolución del Poder Judicial en contra de Alianza Lima.

¿Por qué Guillermo Salas denunció a Alianza Lima?

Líbero tuvo acceso al "Reporte de Expediente", el cual respalda la denuncia presentada por el exestratega de Alianza Lima. Este documento detalla aspectos que impactan en el club a medida que se aproxima el cierre de la temporada 2023 de la Liga 1.

La jueza encargada de analizar los argumentos expuestos por Chicho Salas en contra de Alianza Lima es Frida Margarita Carrión, mientras que la especialista legal asignada al caso es Sonia Carmen Tambini Marín.

La denuncia de Salas se centra en lo que se ha denominado "Desnaturalización de contrato", un asunto que abarca temas como el pago de beneficios sociales, la indemnización por despido arbitrario y el daño moral.