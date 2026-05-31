Sporting Cristal apunta a fichar a ex Palmeiras para salir campeón del Torneo Clausura

Sporting Cristal busca retomar posiciones en la Liga 1 2026, por lo que la directiva rimense analiza los próximos fichajes de cara al Torneo Clausura. En ese contexto, el equipo celeste ya sostiene conversaciones avanzadas con un futbolista que tuvo paso por Palmeiras: estamos hablando de Francisco Arancibia.

Sporting Cristal busca fichar a exjugador de Palmeiras para salir campeón del Torneo Clausura

Cristal busca un extremo que lo ayude a ganar el Clausura y, con ello, a conquistar el título de la Liga 1. Por eso, la directiva rimense evalúa opciones para ese puesto y uno de los nombres que más resalta es el de Arancibia.

Francisco Arancibia mantiene conversaciones avanzadas con Sporting Cristal para ser su próximo fichaje de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El exjugador de Palmeiras y Universidad de Chile juega actualmente en Deportivo Garcilaso, y sus condiciones han despertado el interés de Sporting Cristal. Por ello, el club ya mantiene conversaciones avanzadas para concretar su fichaje.

Asimismo, en Sporting Cristal ven factible pagar la cláusula de salida al club cusqueño para fichar a Francisco Arancibia, ya que está valorizado en US$80 mil, una cifra considerada accesible para la institución rimense.

¿Cómo le va a Francisco Arancibia en Deportivo Garcilaso?

Es importante mencionar que el extremo chileno de 29 años, Arancibia, tiene contrato con Deportivo Garcilaso hasta diciembre del 2026 y ha disputado 14 de 17 partidos posibles en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, donde anotó tres goles. Asimismo, solo jugó un encuentro por la Copa Sudamericana.

Francisco Arancibia jugó en Palmeiras

Francisco Arancibia inició su carrera en O'Higgins y, posteriormente, en 2015, llegó a Palmeiras en calidad de préstamo para integrar el plantel sub-20. En su etapa en el conjunto brasileño dejó una buena imagen. Sin embargo, el club no ejerció la opción de compra y, una vez finalizada la cesión, volvió a O'Higgins. Más adelante fue fichado por la U de Chile y, en 2019, regresó a Brasil para incorporarse a Coritiba FC.