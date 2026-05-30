0
EN DIRECTO
PSG vs. Arsenal por final de Champions League

¿A qué hora juega Brasil vs Panamá por amistoso internacional y dónde ver el partido?

Este domingo 31 de mayo se llevará a cabo un amistoso entre las selecciones de Brasil y Panamá, como parte de su preparación para el Mundial 2026.

Antonio Vidal
Este domingo Brasil se enfrentará a Panamá. Foto: composición Líbero/IG
Este domingo Brasil se enfrentará a Panamá. Foto: composición Líbero/IG
COMPARTIR

Este domingo 31 de mayo se disputará un amistoso entre las selecciones de Brasil y Panamá, que servirá como preparación para el Mundial 2026. El duelo tendrá lugar en el Maracaná. A continuación, la programación del amistoso.

Programación de partidos que se realizarán este sábado 30 de mayo.

PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO, sábado 30 de mayo: programación, horarios y dónde ver

¿A qué hora juega Brasil vs Panamá?

Brasil contra Panamá se podrá seguir desde las 4.30 p. m. en territorio peruano. Dicho encuentro se llevará a cabo en el mítico Maracaná, recinto que cuenta con una capacidad para 78,838 espectadores.

Así luce el Estadio Maracaná

Así luce el Estadio Maracaná

¿Dónde ver Brasil vs Panamá?

En Brasil, el partido será transmitido por SporTV, Globoplay, Zapping y Claro TV. Por su parte, en Panamá los aficionados podrán seguir las incidencias a través de RPC, TVN Panamá y TVN Radio.

Últimos partidos de Brasil

  • 31.03.26 | Amistoso Internacional | Brasil 3-1 Croacia | Victoria
  • 26.03.26 | Amistoso Internacional | Brasil 1-2 Francia | Derrota
  • 18.11.25 | Amistoso Internacional | Brasil 1-1 Túnez | Empate
  • 15.11.25 | Amistoso Internacional | Brasil 2-0 Senegal | Victoria
  • 14.10.25 | Amistoso Internacional | Japón 3-2 Brasil | Derrota

Últimos partidos de Panamá

  • 31.03.26 | Amistoso Internacional | Sudáfrica 1-2 Panamá | Victoria
  • 27.03.26 | Amistoso Internacional | Sudáfrica 1-1 Panamá | Empate
  • 22.01.26 | Amistoso Internacional | Panamá 0-1 México | Derrota
  • 18.01.26 | Amistoso Internacional | Bolivia 1-1 Panamá | Empate
  • 18.11.25 | Eliminatorias Mundialistas | Panamá 3-0 El Salvador | Victoria

Cuotas para Brasil vs Panamá

  • Betsson: gana Brasil (1.13), empate (6.90), gana Panamá (28.00)
  • Betano.pe: gana Brasil (1.13), empate (7.60), gana Panamá (19.50)
  • bet365: gana Brasil (1.10), empate (9.00), gana Panamá (19.00)
  • 1xBet: gana Brasil (1.13), empate (11.30), gana Panamá (21.00)
  • CoolbetLATAM: gana Brasil (1.13), empate (8.00), gana Panamá (17.00)
  • DoradoBet: gana Brasil (1.12), empate (9.00), gana Panamá (21.00)
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. PSG vs. Arsenal EN VIVO HOY vía ESPN: minuto a minuto del partido

  2. Partidos de hoy EN VIVO, sábado 30 de mayo: programación, resultados, horarios y dónde ver

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano