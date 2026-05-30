¿A qué hora juega Brasil vs Panamá por amistoso internacional y dónde ver el partido?
Este domingo 31 de mayo se llevará a cabo un amistoso entre las selecciones de Brasil y Panamá, como parte de su preparación para el Mundial 2026.
Este domingo 31 de mayo se disputará un amistoso entre las selecciones de Brasil y Panamá, que servirá como preparación para el Mundial 2026. El duelo tendrá lugar en el Maracaná. A continuación, la programación del amistoso.
¿A qué hora juega Brasil vs Panamá?
Brasil contra Panamá se podrá seguir desde las 4.30 p. m. en territorio peruano. Dicho encuentro se llevará a cabo en el mítico Maracaná, recinto que cuenta con una capacidad para 78,838 espectadores.
Así luce el Estadio Maracaná
¿Dónde ver Brasil vs Panamá?
En Brasil, el partido será transmitido por SporTV, Globoplay, Zapping y Claro TV. Por su parte, en Panamá los aficionados podrán seguir las incidencias a través de RPC, TVN Panamá y TVN Radio.
Últimos partidos de Brasil
- 31.03.26 | Amistoso Internacional | Brasil 3-1 Croacia | Victoria
- 26.03.26 | Amistoso Internacional | Brasil 1-2 Francia | Derrota
- 18.11.25 | Amistoso Internacional | Brasil 1-1 Túnez | Empate
- 15.11.25 | Amistoso Internacional | Brasil 2-0 Senegal | Victoria
- 14.10.25 | Amistoso Internacional | Japón 3-2 Brasil | Derrota
Últimos partidos de Panamá
- 31.03.26 | Amistoso Internacional | Sudáfrica 1-2 Panamá | Victoria
- 27.03.26 | Amistoso Internacional | Sudáfrica 1-1 Panamá | Empate
- 22.01.26 | Amistoso Internacional | Panamá 0-1 México | Derrota
- 18.01.26 | Amistoso Internacional | Bolivia 1-1 Panamá | Empate
- 18.11.25 | Eliminatorias Mundialistas | Panamá 3-0 El Salvador | Victoria
Cuotas para Brasil vs Panamá
- Betsson: gana Brasil (1.13), empate (6.90), gana Panamá (28.00)
- Betano.pe: gana Brasil (1.13), empate (7.60), gana Panamá (19.50)
- bet365: gana Brasil (1.10), empate (9.00), gana Panamá (19.00)
- 1xBet: gana Brasil (1.13), empate (11.30), gana Panamá (21.00)
- CoolbetLATAM: gana Brasil (1.13), empate (8.00), gana Panamá (17.00)
- DoradoBet: gana Brasil (1.12), empate (9.00), gana Panamá (21.00)
