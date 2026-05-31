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¡Descomunal! Vinicius Jr anotó un golazo de larga distancia para el 1-0 de Brasil vs Panamá - VIDEO
¡En solo un minuto! Vinícius Jr. recuperó un balón y ejecutó un brillante disparo desde fuera del área para marcar el 1-0 de Brasil vs Panamá y desatar la locura en el Maracaná.
Vinicius Junior vuelve a maravillar al mundo tras anotar un magistral gol en el amistoso internacional entre Brasil vs Panamá. El astro del Real Madrid recuperó un balón en salida y ejecutó un gran disparo de larga distancia para marcar el primero del partido.
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Vinicius Jr anotó un golazo para el 1-0 de Brasil vs Panamá
Brasil llegaba con la necesidad de demostrar un buen juego colectivo y poder despedirse de su hinchada en el Estadio Maracaná previo a lo que será su participación en la Copa del Mundo. Por ello, salieron al campo con la intención de destacar desde el primer minuto.
Y así lo hicieron, luego de que encontraran el primer gol apenas al primer minuto en el amistoso ante Panamá. El gol llegó gracias a una gran recuperación de Vinicius Jr, quien aprovechó un error en salida del rival. El atacante sacó un disparo potente desde lejos del área y mandó el balón al fondo del arco.
La figura del Real Madrid desató la locura en el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro y en la celebración se juntó con sus compañeros en una banda para festejar con los hinchas.
Sin embargo, la alegría no les duró mucho, luego de que Michael Murillo encontrará el empate para Panamá a los 14 minutos del partido. Dejando nuevamente dudas por el rendimiento de los dirigidos por el DT Carlo Ancelotti.
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