Prensa extranjera reaccionó al retiro de Martín Pérez Guedes y su salida de la 'U': "Imborrable"

Universitario de Deportes venció 2-1 a Sport Huancayo y rompió una mala racha de cinco partidos sin ganar. Sin embargo, todas las miradas se dirigieron a Martín Pérez Guedes, quien jugó su último partido con los cremas y anunció su retiro del fútbol profesional. La prensa internacional siguió de cerca este encuentro y reaccionó ante el adiós del volante.

Prensa extranjera reaccionó al retiro de Martín Pérez Guedes

El último partido de Martín Pérez Guedes tuvo eco a nivel internacional. En concreto, el medio argentino 'Tres Arroyos' reaccionó a este acontecimiento y no dudó en dedicarle una nota especial al volante, al señalar que vivió una “jornada cargada de emoción” y deja un legado imborrable tras haber sido uno de los principales jugadores de Universitario.

“El futbolista tresarroyense Martín Pérez Guedes vivió una jornada cargada de emoción al despedirse de Club Universitario de Deportes, institución en la que dejó una huella imborrable tras conquistar varios títulos y convertirse en uno de los referentes del equipo durante las últimas temporadas”, señaló el citado medio en su publicación.

Prensa argentina reaccionó al retiro oficial de Martín Pérez Guedes

Asimismo, resaltaron que Pérez Guedes vivió una etapa exitosa en la 'U', con una enorme cantidad de partidos desde su llegada y como uno de los más queridos por los hinchas.

“A sus 34 años, Pérez Guedes deja atrás una etapa sumamente exitosa en Universitario, donde disputó más de un centenar de partidos y fue parte fundamental de la obtención de varios campeonatos, consolidándose como uno de los futbolistas más queridos por la afición crema”, añadieron.

¿Por qué se retiró Martín Pérez Guedes del fútbol?

Si bien no se reveló el motivo oficial de su decisión, todo hace señalar que Martín Pérez Guedes anunció su retiro profesional por motivos familiares. De hecho, el propio jugador dejó entrever que esa fue la razón de su decisión.

"Es una decisión que vengo tomando desde hace un tiempo. Los últimos años han sido duros porque soy bien familiar y me gusta estar con mis hijos. Pensé que este semestre iba a ser más fácil, pero no. Es lo más probable (retirarse del fútbol). Es un pensamiento que lo llevo desde tiempo, y cada año venía alargándose un poquito más", indicó.