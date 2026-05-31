Matías Di Benedetto y su tajante postura por posibles cambios de Héctor Cúper: "Si él decide..."

Luego de la victoria ante Sport Huancayo, Matías Di Benedetto no se guardó nada al terminar el Torneo Apertura. El defensor de Universitario de Deportes fue muy autocrítico con la actualidad que vive el elenco crema y lamentó los malos resultados en la primera parte de la Liga 1, los cuales no les permitieron pelear en los primeros puestos.

El central argentino reconoció que se cometieron errores, sobre todo en el Estadio Monumental, por haber dejado escapar puntos jugando en casa.

"No fue bueno para nada el campeonato que hicimos. Dejamos escapar puntos que no nos permitieron estar peleando arriba. Creo que hemos perdido partidos que mayormente no perdemos de local, partidos que se nos escaparon por detalles que tampoco se nos escapaban. Creo que tenemos que corregir mucho esos detalles de cara a lo que viene para poder hacer un gran Clausura", fueron las primeras palabras del defensa.

Matías Di Benedetto y su tajante postura por posibles cambios de Héctor Cúper

En otro momento, Di Benedetto habló sobre el futuro de la ‘U’, sobre todo en medio de los posibles cambios que realice Héctor Cúper, en específico con la línea de tres, pues muchos consideran que es un esquema que ya quedó desgastado.

"Nosotros ahora tenemos que dedicarnos a jugar. Toca hacer una buena pretemporada en lo físico; parece que tenemos que ajustar un poco ahí también para terminar el año con todo. Después, lo que el profe disponga: si él decide que tiene que cambiar el sistema, nosotros tenemos que estar predispuestos a lo que él quiera y tratar de aplicarlo de la mejor manera, que yo siento que lo vamos a hacer muy bien", señaló Di Benedetto, quien dejó en claro que si se cambia de formación, ellos lo tomarán de la mejor manera.